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Pedreiro viaja mais de mil km para conhecer namorada e descobre que mulher era criada por IA

Homem saiu do Maranhão rumo a Belo Horizonte após conversas pela internet e precisou de ajuda da prefeitura para voltar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 12:32

Edimar Rocha Martins,
Edimar Rocha Martins viajou para conhecer mulher Crédito: Reprodução/TV Globo

Sem um endereço, mas com fotos da mulher que esperava encontrar, o pedreiro Edimar Rocha Martins, de 49 anos, percorreu ruas de Belo Horizonte perguntando se alguém a conhecia. Também procurou uma rádio em busca de ajuda. A viagem de ônibus desde Imperatriz, no Maranhão, havia ultrapassado 2 mil quilômetros, mas a "namorada" não existia: era uma personagem criada por inteligência artificial.

Edimar relatou que acreditava estar conversando com uma mulher disposta a dividir a vida com ele e estava apaixonado. Divorciado, deixou o Maranhão na sexta-feira e chegou à capital mineira no domingo (11).

Pedreiro viaja para conhecer "namorada" de IA

Edimar viajou mais de mil km para encontrar "namorada" por Reprodução
Personagem foi criada com uso de IA  por Reprodução
Edimar precisou de ajuda para voltar para casa por Reprodução/TV Globo
Falsa mulher tem mais de 300 mil seguidores por Reprodução
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Edimar viajou mais de mil km para encontrar "namorada" por Reprodução

“Eu já andei com várias fotos, mostrando e perguntando se alguém conhecia essa pessoa e todos falaram que não. Então, eu me senti enganado”, afirmou em entrevista ao portal G1.

A aproximação começou depois que vídeos da personagem apareceram nas redes sociais do pedreiro. Apresentada como Jéssica Oliveira e Jessica Fazendeira, ela reúne mais de 300 mil seguidores e divulga uma plataforma de vendas pela internet. Nas publicações, aparece com voz e aparência humanas realistas, diz ser divorciada e afirma procurar um homem para viver em uma fazenda no interior.

Segundo Edimar, o perfil também trocava mensagens privadas com ele. Nessas conversas, a suposta mulher oferecia ajuda para viabilizar o encontro, o que contribuiu para que ele não desconfiasse da situação. O pedreiro, atualmente afastado pelo INSS, disse que ela nunca lhe pediu dinheiro.

“Sempre oferecia para pagar minha passagem, me buscar em qualquer lugar, passar o endereço, e eram assim as propostas”, contou.

Apesar dessas promessas, ele embarcou sem saber onde encontrá-la. Após as buscas frustradas, foi encaminhado à Unidade de Acolhimento e Atendimento ao Migrante da Prefeitura de Belo Horizonte.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos informou que o pedreiro recebeu alimentação, teve acesso a banho e foi orientado sobre os riscos de golpes pelas redes sociais. Após avaliação da equipe técnica, a prefeitura providenciou uma passagem para Augustinópolis, no Tocantins, sua cidade natal e destino para onde desejava seguir. Ele viajou na tarde de terça-feira (13).

Antes do embarque, Edimar lamentou o episódio. “Isso aí é uma coisa que não era nem para existir. Era para uma lei botar em cima disso aí, que todo mundo é enganado. Qualquer um cai”, declarou.

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Edimar Rocha Martins

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