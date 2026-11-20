ESPÉCIE INVASORA

Peixe-leão invade Noronha: 165 exemplares são capturados em uma única operação

Animal venenoso ameaça a biodiversidade marinha e pode provocar acidentes graves. Veja o que fazer ao avistar um exemplar e quais cuidados tomar em caso de ferimento

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 12:16

Peixe-leão invade Noronha: 165 exemplares são capturados em uma única operação Crédito: Reprodução

Cerca de 165 peixes-leões foram capturados durante uma única operação de manejo realizada pela empresa Sea Paradise, em Fernando de Noronha, em Pernambuco. A espécie é considerada invasora e venenosa, e sua presença preocupa pesquisadores por representar uma ameaça aos ecossistemas marinhos. A apreensão ocorreu nessa terça-feira (17).

O peixe-leão não possui predadores naturais conhecidos na região e tem avançado pelo litoral brasileiro desde que foi identificado no país, em 2014. O primeiro registro ocorreu na Prainha, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Na época, o aparecimento foi tratado como um caso isolado, e a origem do animal foi associada ao Caribe.

Peixe-leão 1 de 8

Seis anos depois, em 2020, pescadores artesanais retiraram dois exemplares dos corais da foz do rio Amazonas. Até então, acreditava-se que a água doce funcionaria como uma barreira natural para impedir o avanço da espécie. A expectativa não se confirmou. Até 2023, haviam sido registrados 352 exemplares nos estados do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

Avanço do peixe-leão em Fernando de Noronha

Em Fernando de Noronha, a primeira captura foi realizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em dezembro de 2020. O arquipélago passou a registrar novos avistamentos e, até março de 2025, mais de 1.200 peixes-leões já haviam sido retirados do ambiente marinho. A captura de cerca de 165 exemplares em uma única operação reforça o desafio de controlar a presença da espécie na região.

Os espinhos do peixe-leão possuem veneno. O contato pode provocar dor intensa, vermelhidão, inchaço, náuseas, vômitos e febre. Em situações mais graves, o acidente pode causar convulsões. Mesmo depois de morto, o animal continua oferecendo risco, já que os espinhos podem manter a toxina. Por isso, não se deve tocar ou tentar manipular um exemplar encontrado na água ou na areia.

O que fazer ao avistar um peixe-leão?

A orientação é manter distância e não tentar capturar o animal. Também é importante evitar o contato durante mergulhos ou outras atividades no mar. O avistamento deve ser comunicado ao órgão ambiental local, com informações sobre o local, a data e o horário em que o peixe foi encontrado.