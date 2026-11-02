DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Pensão por morte do INSS: veja quem tem direito e por quanto tempo pode receber o benefício

Cerca de 8,5 milhões de pagamentos são feitos a dependentes de segurados falecidos; advogado explica as regras para cônjuges, filhos, pais e irmãos

Perla Ribeiro

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 05:00

Pensão por morte do INSS: veja quem tem direito e por quanto tempo pode receber o benefício Crédito: Imagem gerada pela IA

Um em cada cinco benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é destinado a dependentes de segurados que morreram. Ao todo, cerca de 8,5 milhões de pensões por morte são mantidas pelo órgão, o equivalente a 20,5% dos 41,5 milhões de benefícios administrados em todo o país.

No Dia de Finados, celebrado nesta segunda-feira (2), o advogado previdenciarista Jefferson Maleski, do escritório Celso Cândido de Souza Advogados, explica quem pode solicitar a pensão, quais são os critérios para ter acesso ao pagamento e por quanto tempo o benefício pode ser recebido.

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Entre os possíveis beneficiários estão cônjuges, companheiros e filhos menores de 21 anos, além de filhos inválidos ou com deficiência, conforme as exceções previstas na legislação. Enteados e menores tutelados também podem ser equiparados a filhos, desde que cumpram os requisitos legais.

“Entre os possíveis beneficiários estão o marido ou a esposa e os filhos menores de 21 anos, salvo as exceções legais para filhos inválidos ou com deficiência. Enteados e menores tutelados também podem ser equiparados a filhos, desde que cumpridos os requisitos legais. A existência de dependentes é analisada por ordem de prioridade e não basta simplesmente ser parente da pessoa falecida”, destaca o especialista.

Pais e irmãos também podem receber?

Embora sejam menos conhecidos como possíveis beneficiários, pais e irmãos também podem ter direito à pensão por morte. Para isso, é necessário que não existam dependentes das classes prioritárias e que sejam comprovadas as condições exigidas pela legislação previdenciária.

No caso dos pais, é preciso demonstrar que havia dependência econômica em relação ao filho falecido. Para os irmãos, além da dependência econômica, a regra geral exige que tenham menos de 21 anos, com exceções para situações de invalidez ou deficiência previstas em lei.

“Os pais precisam comprovar que dependiam economicamente do filho falecido. No caso dos irmãos, além da dependência econômica, é necessário, em regra, que sejam menores de 21 anos, salvo as hipóteses legais de invalidez ou deficiência. Portanto, não basta comprovar o parentesco, é necessário demonstrar os requisitos previstos na legislação previdenciária”, explica Maleski.

Por quanto tempo a pensão por morte é paga?

A duração do benefício varia conforme o perfil do dependente e as circunstâncias do falecimento. A pensão pode ser temporária ou vitalícia, e a definição depende das regras aplicáveis à data do óbito. Para os filhos, o pagamento geralmente termina quando completam 21 anos, exceto nas situações previstas em lei. Já para cônjuges e companheiros, o período de recebimento considera fatores como o tempo de contribuição do segurado falecido, a duração do casamento ou da união estável e a idade do dependente na data da morte.

Em algumas situações, a pensão é paga por apenas quatro meses. Em outras, pode durar três, seis, dez, 15 ou 20 anos, ou ser vitalícia. “Para cônjuges e companheiros, a duração depende de fatores como o tempo de contribuição do segurado falecido, a duração do casamento ou da união estável e a idade do dependente na data do óbito. Em determinadas situações, a pensão dura apenas quatro meses, em outras pode durar 3, 6, 10, 15 ou 20 anos ou ser vitalícia”, explica o advogado. O especialista também chama atenção para hipóteses específicas de encerramento do pagamento, como o fim da invalidez que fundamentava o benefício ou a constatação de fraude, conforme as condições previstas na legislação.

É possível acumular aposentadoria e pensão por morte?

Sim. Uma pessoa que já recebe aposentadoria pode ter direito à pensão por morte quando perde o cônjuge ou companheiro que também contribuía para a Previdência Social. No entanto, para as acumulações submetidas às regras da Reforma da Previdência de 2019, o recebimento dos dois benefícios não significa necessariamente que os valores serão pagos integralmente.

Em geral, o beneficiário recebe 100% do benefício de maior valor e uma parcela do outro, calculada de acordo com as faixas estabelecidas na legislação. “A acumulação é permitida, mas nem sempre significa receber os dois benefícios integralmente. A regra aplicável depende das datas e das circunstâncias de cada benefício”, ressalta Maleski.

Como solicitar a pensão por morte?

A pensão não é concedida automaticamente após o registro do falecimento. O dependente precisa fazer o pedido pelo Meu INSS ou pela Central 135 e apresentar a documentação exigida. Entre os documentos necessários estão a certidão de óbito e os comprovantes do vínculo familiar ou da dependência econômica, quando essa comprovação for exigida.

O prazo para solicitar o benefício também merece atenção. Para os dependentes em geral, o requerimento feito em até 90 dias após o falecimento permite, em regra, receber os valores desde a data do óbito. Para filhos menores de 16 anos, o prazo é de 180 dias. Depois desses períodos, o pagamento geralmente começa a contar da data do requerimento. Isso não significa necessariamente perder o direito à pensão, mas pode resultar na perda dos valores referentes ao intervalo entre a morte do segurado e o pedido.