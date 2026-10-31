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Pente-fino do INSS revisa 535 mil benefícios; veja quem pode ser convocado

Revisão prioriza auxílios por incapacidade temporária pagos há mais de dois anos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 11:00

Acesso ao aplicativo Meu INSS permite consultar serviços e informações previdenciárias pelo celular
Acesso ao aplicativo Meu INSS permite consultar serviços e informações previdenciárias pelo celular Crédito: (Foto: Ministério da Previdência Social/Gov.br)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou ter revisado 535 mil benefícios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, entre julho e outubro. Segundo balanço publicado no site do órgão no último dia 28, cerca de 277 mil segurados receberam alta médica e outros 36 mil passaram a receber aposentadoria por incapacidade permanente.

A publicação também informa que aproximadamente 224 mil beneficiários permaneceram com o auxílio após comprovar que continuavam temporariamente incapacitados para trabalhar. Os dados são atribuídos pelo INSS a um levantamento do Ministério da Previdência Social.

O programa tem como meta revisar 800 mil benefícios e concentra as avaliações nos auxílios por incapacidade temporária pagos há mais de dois anos. A perícia verifica se as condições de saúde que motivaram o afastamento continuam impedindo o retorno à atividade profissional.

Verdade sobre a biometria no INSS e o alerta contra golpes

O INSS desmentiu os boatos sobre o bloqueio de pagamentos por falta de biometria. por Divulgação/INSS
O INSS desmentiu os boatos sobre o A falsa informação gerou correria desnecessária e pânico entre aposentados nas redes sociais. por Crédito: Divulgação, INSS
Quem já recebe aposentadoria, pensão ou BPC vai continuar com o dinheiro na conta normalmente por INSS/Divulgação
Ninguém corre o risco de perder o benefício ativo por causa de documentos sem biometria. por (Foto: Ministério da Previdência Social/Gov.br)
As agências do INSS em todo o país não estão realizando nenhum tipo de mutirão biométrico. por Foto: Agência Brasil
Os postos de atendimento da Previdência Social não possuem estrutura para coletar impressões digitais. por Reprodução/ Agência Brasil
Ir até uma agência apenas para cadastrar a biometria é perda de tempo e gera filas desnecessárias. por Foto: Arquivo/Âncora1
A exigência de biometria vale exclusivamente para quem for solicitar um benefício novo a partir de agora. por Marcello Casal Jr./Arquivo Agência Brasil
A coleta de fotos e impressões digitais não é feita nas unidades do INSS. por Crédito: Reprodução, FDR
O cadastro biométrico ocorre apenas quando o cidadão emite ou renova documentos oficiais de identidade. por Divulgação
A captação de dados biométricos é feita em órgãos como o Detran, postos de identificação civil e TRE. por (Ilustração, IA, gemini)
Emitir a nova Carteira de Identidade Nacional ou a CNH já inclui o registro da biometria necessária. por (Ilustração, IA, gemini)
A falta de biometria não interfere e nem impede a realização da Prova de Vida dos segurados. por (Ilustração, IA, gemini)
O INSS faz a comprovação de vida de forma automática cruzando dados de órgãos públicos e do SUS. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Criminosos estão aproveitando o boato para enviar links falsos e tentar roubar dados de aposentados. por INSS
O INSS nunca envia mensagens de texto ou links pedindo confirmação de biometria ou senhas. por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Em caso de qualquer dúvida, utilize sempre o aplicativo oficial Meu INSS ou ligue para a Central 135. por Foto: Reprodução
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O INSS desmentiu os boatos sobre o bloqueio de pagamentos por falta de biometria. por Divulgação/INSS

Receber o auxílio por esse período não significa que o pagamento será automaticamente encerrado. A avaliação pode resultar na manutenção do benefício, na alta médica ou na concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Os segurados incluídos na revisão podem ser chamados para uma nova perícia mesmo que já tenham passado por avaliações anteriores. Por isso, devem acompanhar as comunicações do instituto e manter os dados de contato atualizados, especialmente endereço, telefone e e-mail.

A atualização pode ser feita no aplicativo ou site Meu INSS, na opção “Atualizar Cadastro”, ou pela Central 135. Esses canais também permitem consultar informações sobre o benefício e esclarecer dúvidas sobre o atendimento.

Quem receber uma convocação deve conferir as instruções e os prazos informados. Antes da perícia, é importante reunir documento oficial com foto, CPF e documentação médica atualizada que ajude a demonstrar a necessidade de continuar afastado do trabalho.

Exames, laudos, relatórios, receitas e comprovantes de medicamentos e tratamentos podem contribuir para a análise. Os registros devem mostrar não apenas o diagnóstico, mas também as limitações que a condição de saúde provoca no exercício da profissão.

Um relatório do profissional responsável pelo acompanhamento pode detalhar a evolução do quadro, o tratamento realizado e as dificuldades que impedem o segurado de retomar suas atividades. O comparecimento à perícia deve ocorrer na data agendada, conforme as orientações da convocação.

Para quem ainda recebe o auxílio, mas tem uma data prevista para o encerramento e considera que continua sem condições de trabalhar, é possível solicitar a prorrogação nos últimos 15 dias do benefício, pelos canais de atendimento do INSS.

Se o pagamento já tiver sido encerrado e houver discordância, o segurado pode apresentar recurso administrativo. Em regra, o prazo é de 30 dias a partir da ciência da decisão. A análise cabe ao Conselho de Recursos da Previdência Social.

Outra possibilidade é procurar a Justiça para pedir o restabelecimento do benefício, quando houver fundamento. Um advogado previdenciário ou a Defensoria Pública pode orientar sobre a medida adequada à situação.

Enquanto o programa de revisão avança, acompanhar os canais oficiais e manter os documentos médicos organizados ajuda o beneficiário a cumprir os procedimentos caso seja convocado.

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