Perseguição termina com carros capotados e quatro mortos no Rio

Uma perseguição policial que se estendeu por mais de 25 quilômetros terminou com quatro mortos após os dois veículos capotarem no Jardim Botânico, bairro da zona sul do Rio, na madrugada desta quarta-feira, 22. Entre os mortos estão dois policiais militares.