ESPÍRITO SANTO

Personal trainer troca moto por carro alugado e golpista usa biometria facial da vítima para financiar R$ 100 mil

Justificativa apresentada, segundo relato à polícia, era de que o reconhecimento facial da vítima seria necessária para transferir a titularidade do veículo

Mariana Rios

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 19:22

Gustavo Peixoto Cordeiro, de 27 anos, deu um carro alugado em troca e ainda fez empréstimo no nome da vítima Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um personal trainer teve um prejuízo de mais de R$ 100 mil após trocar a própria motocicleta por um carro oferecido por um homem de 27 anos, em Serra, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o veículo entregue na negociação era alugado e o suspeito teria usado o reconhecimento facial da vítima para contratar um financiamento de forma fraudulenta.

O suspeito, identificado como Gustavo Peixoto Cordeiro, foi preso na terça-feira (22). As informações, divulgadas pela Polícia Civil, foram publicadas pelo portal A Gazeta.

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De acordo com o personal trainer, a fraude foi descoberta algumas semanas depois da troca. Ele percebeu que o carro recebido não pertencia ao homem que havia feito a negociação, mas estava alugado.

Durante a transação, o suspeito teria pedido que a vítima fizesse um procedimento de reconhecimento facial. A justificativa apresentada, segundo o relato à polícia, era de que a biometria seria necessária para transferir a titularidade do veículo.

Ainda conforme a Polícia Civil, no entanto, o reconhecimento facial teria sido usado para contratar um financiamento de outro carro no nome do personal trainer.

Somando o valor da motocicleta entregue na negociação e o financiamento contratado de forma indevida, o prejuízo ultrapassou R$ 100 mil, segundo as investigações.

O delegado Fabiano Alves, titular da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), informou que o suspeito já havia sido preso pela Polícia Civil de São Paulo, em julho de 2025, por suspeita de envolvimento em um caso chamado de “estelionato do amor”.