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Personal trainer troca moto por carro alugado e golpista usa biometria facial da vítima para financiar R$ 100 mil

Justificativa apresentada, segundo relato à polícia, era de que o reconhecimento facial da vítima seria necessária para transferir a titularidade do veículo

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 19:22

Gustavo Peixoto Cordeiro, de 27 anos, deu um carro alugado em troca com o personal trainer e ainda fez empréstimo no nome da vítima
Gustavo Peixoto Cordeiro, de 27 anos, deu um carro alugado em troca e ainda fez empréstimo no nome da vítima Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um personal trainer teve um prejuízo de mais de R$ 100 mil após trocar a própria motocicleta por um carro oferecido por um homem de 27 anos, em Serra, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o veículo entregue na negociação era alugado e o suspeito teria usado o reconhecimento facial da vítima para contratar um financiamento de forma fraudulenta.

O suspeito, identificado como Gustavo Peixoto Cordeiro, foi preso na terça-feira (22). As informações, divulgadas pela Polícia Civil, foram publicadas pelo portal A Gazeta. 

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De acordo com o personal trainer, a fraude foi descoberta algumas semanas depois da troca. Ele percebeu que o carro recebido não pertencia ao homem que havia feito a negociação, mas estava alugado.

Durante a transação, o suspeito teria pedido que a vítima fizesse um procedimento de reconhecimento facial. A justificativa apresentada, segundo o relato à polícia, era de que a biometria seria necessária para transferir a titularidade do veículo.

Ainda conforme a Polícia Civil, no entanto, o reconhecimento facial teria sido usado para contratar um financiamento de outro carro no nome do personal trainer.

Somando o valor da motocicleta entregue na negociação e o financiamento contratado de forma indevida, o prejuízo ultrapassou R$ 100 mil, segundo as investigações.

O delegado Fabiano Alves, titular da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), informou que o suspeito já havia sido preso pela Polícia Civil de São Paulo, em julho de 2025, por suspeita de envolvimento em um caso chamado de “estelionato do amor”.

Após os procedimentos legais, Gustavo foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permanece à disposição da Justiça.

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