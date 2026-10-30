Pescadores se unem para salvar gigante mansa dos mares no Rio de Janeiro

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Mariana Rios
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 23:51
Uma gigante mansa dos mares precisou de uma operação de resgate para voltar ao seu habitat em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Uma raia-manta de aproximadamente quatro metros ficou presa em uma rede de pesca de arrasto na Praia Grande, na quinta-feira (30) e mobilizou mais de 10 pescadores para ser devolvida ao oceano.
O esforço coletivo foi registrado em vídeo por Gustavo Neves, da embarcação Agnus Dei, que acompanhou a operação e compartilhou as imagens nas redes sociais. Segundo ele, o animal teria mais de uma tonelada e acabou capturado por acidente na rede dos pescadores.
Do susto à liberdade: pescadores resgatam raia gigante em Arraial do Cabo
As gravações mostram o trabalho do grupo para retirar a raia da rede e conduzi-la de volta à água. Enquanto alguns homens puxavam o equipamento em direção ao mar, outros ajudavam a erguer o animal para facilitar o deslocamento. Turistas e banhistas também se aproximaram para acompanhar a cena, impressionados com as dimensões da visitante inesperada.
A operação terminou com comemoração: a raia conseguiu voltar ao mar viva. Em outra publicação, Neves informou que o animal foi devolvido sem ferimentos.
"Uma raia gigantesca veio na rede do pescador e foi devolvida ao mar sem nenhum ferimento. Cena que quem estava aqui nunca vai esquecer. Arraial do Cabo e suas surpresas que ficam pra sempre na memória", escreveu.