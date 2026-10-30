RAIA DE 4 METROS

Pescadores se unem para salvar gigante mansa dos mares no Rio de Janeiro

Animal, que não tem ferrão, ficou preso em uma rede de arrasto em praia de Arraial do Cabo; resgate foi registrado em vídeo

Mariana Rios

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 23:51

Do susto à liberdade: pescadores resgatam raia gigante em Arraial do Cabo Crédito: Reprodução/Instagram @embarcacaoagnusdei

Uma gigante mansa dos mares precisou de uma operação de resgate para voltar ao seu habitat em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Uma raia-manta de aproximadamente quatro metros ficou presa em uma rede de pesca de arrasto na Praia Grande, na quinta-feira (30) e mobilizou mais de 10 pescadores para ser devolvida ao oceano.

O esforço coletivo foi registrado em vídeo por Gustavo Neves, da embarcação Agnus Dei, que acompanhou a operação e compartilhou as imagens nas redes sociais. Segundo ele, o animal teria mais de uma tonelada e acabou capturado por acidente na rede dos pescadores.

Do susto à liberdade: pescadores resgatam raia gigante em Arraial do Cabo 1 de 10

As gravações mostram o trabalho do grupo para retirar a raia da rede e conduzi-la de volta à água. Enquanto alguns homens puxavam o equipamento em direção ao mar, outros ajudavam a erguer o animal para facilitar o deslocamento. Turistas e banhistas também se aproximaram para acompanhar a cena, impressionados com as dimensões da visitante inesperada.

A operação terminou com comemoração: a raia conseguiu voltar ao mar viva. Em outra publicação, Neves informou que o animal foi devolvido sem ferimentos.