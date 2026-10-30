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Pescadores se unem para salvar gigante mansa dos mares no Rio de Janeiro

Animal, que não tem ferrão, ficou preso em uma rede de arrasto em praia de Arraial do Cabo; resgate foi registrado em vídeo

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 23:51

Do susto à liberdade: pescadores resgatam raia gigante em Arraial do Cabo
Do susto à liberdade: pescadores resgatam raia gigante em Arraial do Cabo Crédito: Reprodução/Instagram @embarcacaoagnusdei

Uma gigante mansa dos mares precisou de uma operação de resgate para voltar ao seu habitat em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Uma raia-manta de aproximadamente quatro metros ficou presa em uma rede de pesca de arrasto na Praia Grande, na quinta-feira (30) e mobilizou mais de 10 pescadores para ser devolvida ao oceano.

O esforço coletivo foi registrado em vídeo por Gustavo Neves, da embarcação Agnus Dei, que acompanhou a operação e compartilhou as imagens nas redes sociais. Segundo ele, o animal teria mais de uma tonelada e acabou capturado por acidente na rede dos pescadores.

Do susto à liberdade: pescadores resgatam raia gigante em Arraial do Cabo

Uma gigante dos mares acabou presa acidentalmente em uma rede de pesca de arrasto na Praia Grande, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram @embarcacaoagnusdei
Com cerca de quatro metros, a raia chamou a atenção dos pescadores pelo tamanho impressionante por Reprodução/Instagram @embarcacaoagnusdei
O que seria mais um dia de trabalho no mar virou uma operação de resgate para salvar o animal por Reprodução/Instagram @embarcacaoagnusdei
Mais de 10 pessoas se mobilizaram para retirar a raia da rede e devolvê-la ao oceano por Reprodução/Instagram @embarcacaoagnusdei
O trabalho exigiu força e coordenação para movimentar o enorme animal sem machucá-lo por Reprodução/Instagram @embarcacaoagnusdei
Enquanto os pescadores se dividiam nas tarefas, turistas e banhistas se aproximavam para acompanhar a cena por Reprodução/Instagram @embarcacaoagnusdei
A cada esforço, a gigante mansa dos mares ficava mais perto de recuperar sua liberdade por Reprodução/Instagram @embarcacaoagnusdei
A operação foi acompanhada e registrada em vídeo por Gustavo Neves, da embarcação Agnus Dei por Reprodução/Instagram @embarcacaoagnusdei
Depois de muito esforço, os pescadores conseguiram conduzir a raia de volta à água por Reprodução/Instagram @embarcacaoagnusdei
O final feliz foi celebrado pelo grupo: segundo o autor das imagens, o animal voltou ao mar sem ferimentos por Reprodução/Instagram @embarcacaoagnusdei
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Uma gigante dos mares acabou presa acidentalmente em uma rede de pesca de arrasto na Praia Grande, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram @embarcacaoagnusdei

As gravações mostram o trabalho do grupo para retirar a raia da rede e conduzi-la de volta à água. Enquanto alguns homens puxavam o equipamento em direção ao mar, outros ajudavam a erguer o animal para facilitar o deslocamento. Turistas e banhistas também se aproximaram para acompanhar a cena, impressionados com as dimensões da visitante inesperada.

A operação terminou com comemoração: a raia conseguiu voltar ao mar viva. Em outra publicação, Neves informou que o animal foi devolvido sem ferimentos.

"Uma raia gigantesca veio na rede do pescador e foi devolvida ao mar sem nenhum ferimento. Cena que quem estava aqui nunca vai esquecer. Arraial do Cabo e suas surpresas que ficam pra sempre na memória", escreveu.

Tags:

Oceano Praia Arraial do Cabo no rio de Janeiro Pescadores

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