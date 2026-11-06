BRIGA DE TRÂNSITO

Pesquisador da USP é morto a tiros por PM após disputa de velocidade durante viagem entre RJ e SP

Daniel Oliveira de Andrade viajava de São Paulo para o Rio com dois amigos

Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 07:45

Daniel Oliveira de Andrade Crédito: Reprodução

O professor Daniel Oliveira de Andrade foi morto a tiros na madrugada de sábado, enquanto viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro com dois amigos para passar o feriado de Finados. Um policial militar foi identificado pela Polícia Civil como suspeito do crime. Os disparos atingiram o carro em que Daniel era passageiro na altura do km 195 da rodovia Presidente Dutra, em Austin, bairro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, os tiros partiram de ocupantes de outro veículo. Testemunhas ouvidas na investigação relataram que os disparos ocorreram após um desentendimento no trânsito, mas a família contesta essa versão e afirma que Daniel dormia quando foi baleado. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde policiais militares acionados por volta das 5h25 o encontraram já morto.

Pesquisador da USP foi morto na Dutra 1 de 6

Câmeras mostram manobras antes dos tiros

As imagens de monitoramento da Dutra ajudaram a polícia a identificar o PM suspeito. Os registros mostram os dois carros fazendo manobras perigosas na pista expressa, no sentido Rio de Janeiro, na altura de Austin, em Nova Iguaçu. O carro do policial piscou os faróis para o veículo em que Daniel viajava, e o motorista que levava o professor tentou se afastar várias vezes. Em um trecho onde a pista se estreita, o PM parou o carro à frente de uma carreta.

Segundo a investigação, os tiros foram disparados instantes após um desentendimento ligado à disputa de velocidade entre os dois veículos.

PM não se apresentou

A Polícia Civil disse que o PM foi identificado a partir da perícia no local do crime, de depoimentos de testemunhas e de outras diligências. O nome do agente não foi divulgado. Ele foi intimado a prestar depoimento, mas não compareceu à delegacia. O agente investigado atua no 16º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Olaria.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense pediu à Justiça do Rio a prisão temporária do policial e investiga se outras pessoas participaram do crime. O pedido ainda será analisado. Se decretada, a prisão terá prazo de 30 dias, prorrogável por igual período.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que a 3ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, subordinada à Corregedoria-Geral da corporação, abriu um procedimento para apurar as circunstâncias da morte. A pasta afirmou que a PM colabora integralmente com a investigação.