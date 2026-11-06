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Pesquisador da USP é morto a tiros por PM após disputa de velocidade durante viagem entre RJ e SP

Daniel Oliveira de Andrade viajava de São Paulo para o Rio com dois amigos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 07:45

Daniel Oliveira de Andrade
Daniel Oliveira de Andrade Crédito: Reprodução

O professor Daniel Oliveira de Andrade foi morto a tiros na madrugada de sábado, enquanto viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro com dois amigos para passar o feriado de Finados. Um policial militar foi identificado pela Polícia Civil como suspeito do crime. Os disparos atingiram o carro em que Daniel era passageiro na altura do km 195 da rodovia Presidente Dutra, em Austin, bairro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, os tiros partiram de ocupantes de outro veículo. Testemunhas ouvidas na investigação relataram que os disparos ocorreram após um desentendimento no trânsito, mas a família contesta essa versão e afirma que Daniel dormia quando foi baleado. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde policiais militares acionados por volta das 5h25 o encontraram já morto.

Pesquisador da USP foi morto na Dutra

Daniel Oliveira de Andrade era professor e mestre em Ensino de Matemática pela USP por Reprodução
Daniel saiu de São Paulo com dois amigos para passar o feriado de Finados no Rio por Reprodução
O carro em que o professor viajava foi atingido por tiros em Nova Iguaçu por Reprodução
A família afirma que Daniel dormia no banco do passageiro quando foi baleado por Reprodução
Câmeras da Dutra registraram manobras perigosas dos dois carros antes dos tiros por Reprodução
Família pede justiça por Daniel; PM foi identificado como atirador por Reprodução
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Daniel Oliveira de Andrade era professor e mestre em Ensino de Matemática pela USP por Reprodução

Câmeras mostram manobras antes dos tiros

As imagens de monitoramento da Dutra ajudaram a polícia a identificar o PM suspeito. Os registros mostram os dois carros fazendo manobras perigosas na pista expressa, no sentido Rio de Janeiro, na altura de Austin, em Nova Iguaçu. O carro do policial piscou os faróis para o veículo em que Daniel viajava, e o motorista que levava o professor tentou se afastar várias vezes. Em um trecho onde a pista se estreita, o PM parou o carro à frente de uma carreta.

Segundo a investigação, os tiros foram disparados instantes após um desentendimento ligado à disputa de velocidade entre os dois veículos.

PM não se apresentou

A Polícia Civil disse que o PM foi identificado a partir da perícia no local do crime, de depoimentos de testemunhas e de outras diligências. O nome do agente não foi divulgado. Ele foi intimado a prestar depoimento, mas não compareceu à delegacia. O agente investigado atua no 16º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Olaria.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense pediu à Justiça do Rio a prisão temporária do policial e investiga se outras pessoas participaram do crime. O pedido ainda será analisado. Se decretada, a prisão terá prazo de 30 dias, prorrogável por igual período.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que a 3ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, subordinada à Corregedoria-Geral da corporação, abriu um procedimento para apurar as circunstâncias da morte. A pasta afirmou que a PM colabora integralmente com a investigação.

Daniel havia concluído o mestrado em Ensino de Matemática na Universidade de São Paulo (USP) em 19 de outubro. Ao celebrar a conquista no Instagram, escreveu que a matemática havia mudado sua forma de enxergar o mundo, a educação e a si mesmo. “Hoje, tenho ainda mais orgulho de ser professor e de acreditar na educação como instrumento de transformação social”, publicou.

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