VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Pessoas com medidas protetivas poderão ser proibidas de comprar armas; entenda projeto

Texto aprovado na Câmara também prevê a inclusão da proibição de aquisição de armamentos entre as medidas protetivas de urgência



Thais Borges

Agência Câmara

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 17:27

A deputada federal Fernanda Melchionna (Psol-RS) Crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que impede a compra de armas de fogo por pessoas que tenham medidas protetivas de urgência deferidas contra elas.

O texto aprovado corresponde à versão apresentada pela relatora, a deputada federal Fernanda Melchionna (Psol-RS), para o substitutivo da Comissão de Segurança Pública ao Projeto de Lei 269/26, de autoria da deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP). A parlamentar fez ajustes na redação da proposta, segundo a Agência Câmara de Notícias.

“A inclusão da obrigatoriedade da inexistência de medidas protetivas de urgência entre as exigências para aquisição de armas de fogo fortalece as garantias às mulheres”, afirmou Fernanda Melchionna.

De acordo com a relatora, a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais não é suficiente para impedir que pessoas que representam riscos à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral de mulheres tenham acesso a armas de fogo.

Requisitos para a compra

O substitutivo aprovado modifica a Lei 10.826/03, que regulamenta o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo e munições, além da Lei Maria da Penha.

A proposta estabelece que a inexistência de medidas protetivas de urgência também deverá ser comprovada por quem pretende adquirir uma arma de fogo, como parte dos critérios para demonstrar idoneidade.

Com isso, as certidões exigidas deverão comprovar que o interessado não possui:

Antecedentes criminais;

Medidas protetivas de urgência deferidas contra si;

Inquérito policial ou processo criminal no qual figure como investigado, indiciado ou réu.

O texto também acrescenta a proibição de adquirir armas de fogo ao conjunto de medidas protetivas de urgência previstas na legislação. A restrição será aplicada além da suspensão da posse ou da limitação do porte de armas.

Próximos passos

A proposta ainda será submetida à análise conclusiva da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados.