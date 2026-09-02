Pessoas que enviam mensagens escritas em vez de áudios demonstram mais cuidado e controle ao se comunicar, explica psicologia

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Carol Neves
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 13:20
Para muita gente, enviar uma mensagem é mais do que uma alternativa prática ao telefone ou à conversa presencial. O recurso pode trazer uma sensação maior de controle, permitir que a pessoa organize melhor o que quer dizer e evite a pressão de responder no mesmo instante.
Uma pesquisa conduzida em 2018 por psicólogos analisou as motivações de 982 adultos entre 18 e 29 anos para usar mensagens de texto. O levantamento considerou fatores como ansiedade social, timidez, relação com o celular e características de personalidade.
Os participantes relataram que recorrem às mensagens não apenas pela funcionalidade, mas também para se afastar do momento em que estão, combater o tédio ou se comunicar de uma forma que consideram mais confortável do que uma ligação ou um encontro presencial.
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“Enviamos mensagens de texto para saber como está nosso cônjuge durante o expediente e para manter contato com amigos distantes; mas também usamos essas mensagens para evitar lidar com parentes na festa de família e para terminar um relacionamento”, afirmou Leora Trub, doutora em Psicologia e professora da Pace University, em Nova York, em artigo divulgado pela Associação Americana de Psicologia (APA).
A preferência pode estar ligada à busca por precisão e segurança emocional, já que o texto permite pensar antes de responder e reduz o desgaste da improvisação de uma conversa em tempo real.
Apesar disso, Trub alerta que se comunicar exclusivamente por mensagens pode “virar uma muleta” e dificultar a criação de vínculos.