Pessoas que guardam sacolas de plástico em casa buscam sensação de controle, explica a psicologia

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Carol Neves
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 10:37
Guardar sacolas plásticas depois das compras é um hábito comum em muitas casas. Elas podem ser usadas para forrar lixeiras, transportar objetos ou proteger itens dentro da bolsa. Mantê-las em um lugar definido também facilita encontrá-las quando necessário.
O costume pode se tornar automático pela repetição. Quem sempre separa as sacolas ao chegar do mercado tende a repetir o gesto sem pensar muito nele. Para algumas pessoas, reunir as sacolas ajuda a manter gavetas e armários organizados.
A experiência de ter precisado economizar e os hábitos aprendidos com a família também podem influenciar essa decisão. Isso, porém, não permite atribuir um significado psicológico específico a quem guarda sacolas. Sem conhecer a rotina da pessoa, não é possível dizer por que ela mantém essa reserva.
O acúmulo pode se tornar um problema prático quando as sacolas passam a ocupar gavetas, dificultar a limpeza ou esconder outros objetos. Para avaliar quantas vale a pena manter, uma medida é observar o número de sacolas usadas pela casa entre duas idas ao mercado e descartar as que estão sujas ou rasgadas.