HÁBITO

Pessoas que guardam sacolas de plástico em casa buscam sensação de controle, explica a psicologia

Reaproveitamento, costume de família e vontade de manter a casa em ordem podem explicar o hábito, que não tem um significado psicológico único

Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 10:37

Sacos plásticos Crédito: Imagem gerada por IA

Guardar sacolas plásticas depois das compras é um hábito comum em muitas casas. Elas podem ser usadas para forrar lixeiras, transportar objetos ou proteger itens dentro da bolsa. Mantê-las em um lugar definido também facilita encontrá-las quando necessário.

O costume pode se tornar automático pela repetição. Quem sempre separa as sacolas ao chegar do mercado tende a repetir o gesto sem pensar muito nele. Para algumas pessoas, reunir as sacolas ajuda a manter gavetas e armários organizados.

A experiência de ter precisado economizar e os hábitos aprendidos com a família também podem influenciar essa decisão. Isso, porém, não permite atribuir um significado psicológico específico a quem guarda sacolas. Sem conhecer a rotina da pessoa, não é possível dizer por que ela mantém essa reserva.