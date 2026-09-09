ENTENDA

Pessoas que não gostam de abraços se sentem mais seguras controlando contato físico, explica psicologia

Preferência pode estar ligada a limites pessoais, experiências e maneiras diferentes de demonstrar carinho sem o toque

Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 10:57

Abraço em aeroporto Crédito: Shutterstock

Não gostar de abraços não é, necessariamente, sinal de frieza ou de falta de afeto. Para algumas pessoas, o contato físico só é confortável quando ocorre no momento escolhido por elas e com alguém em quem confiam. Fora dessas condições, o gesto pode causar incômodo.

A psicologia aponta que a reação ao toque varia de pessoa para pessoa. Há quem associe abraços à proteção e à proximidade, enquanto outros se sintam invadidos, especialmente diante de aproximações inesperadas ou de pessoas com quem não possuem vínculo próximo.

Essa diferença pode ter relação com a necessidade de preservar o espaço pessoal. Ao controlar a distância e decidir se quer ou não ser tocada, a pessoa tende a se sentir mais segura. Um abraço dado sem aviso, mesmo com boa intenção, pode ser percebido como uma quebra desse limite.

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O conforto com o contato físico também é influenciado por fatores como hábitos familiares, experiências acumuladas, sensibilidade corporal, contexto social e cultura. Estudo publicado na revista Psychological Reports indica que a intimidade e a situação em que o toque ocorre interferem diretamente nessa percepção.

Em famílias nas quais os abraços não eram frequentes, por exemplo, o carinho pode ter sido demonstrado por conversas, cuidados práticos, presença ou palavras. Isso não significa ausência de amor, apenas outra forma de estabelecer vínculos.

Quem não gosta de abraçar também pode demonstrar atenção ao escutar alguém, oferecer ajuda, lembrar datas e preferências, enviar uma mensagem para saber se está tudo bem ou reservar tempo para pessoas importantes. O afeto não depende apenas do toque.