Petrobras anuncia redução de 4,66% para o preço da gasolina

"Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, de R$ 1,94 a cada litro vendido na bomba", diz a estatal. Em nota, a empresa afirmou que mantidas as parcelas referentes aos demais agentes, conforme a pesquisa de preços da ANP para o período de 4 a 10/6, o preço médio ao consumidor final poderia atingir o valor de R$ 5,33 por litro.

A Petrobras afirmou que, na formação de seus preços, busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente.

A redução anunciada nesta quinta-feira é a segunda em praticamente um mês. Em 16 de maio, presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, reduziu em R$ 0,40 o preço da gasolina, R$ 0,44 no diesel e R$ 0,69 do GLP para as distribuidoras.