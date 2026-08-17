BRASIL

Petrobras confirma descoberta de petróleo na Foz do Amazonas

Estatal ainda precisa calcular quanto petróleo existe no poço, localizado a cerca de 175 km da costa do Amapá

Metrópoles

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 21:39

Petrobras Crédito: Fernando Frazão/ Agência Brasil

A presidente da Petrobras Magda Chambriard confirmou durante coletiva de imprensa ao lado presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta segunda-feira (17), a descoberta de petróleo na bacia sedimentar da Foz do Amazonas.