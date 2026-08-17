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Petrobras confirma descoberta de petróleo na Foz do Amazonas

Estatal ainda precisa calcular quanto petróleo existe no poço, localizado a cerca de 175 km da costa do Amapá

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 21:39

Sede da Petrobras: estatal adota modelo que considera custos nacionais e evita paridade automática com o dólar.
Petrobras Crédito: Fernando Frazão/ Agência Brasil

A presidente da Petrobras Magda Chambriard confirmou durante coletiva de imprensa ao lado presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta segunda-feira (17), a descoberta de petróleo na bacia sedimentar da Foz do Amazonas.

Na última sexta-feira (14), a estatal havia anunciado a identificação de hidrocarbonetos em poço exploratório. O petróleo é formado majoritariamente por hidrocarbonetos, composto por carbono e hidrogênio.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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