Petrobras confirma descoberta de petróleo na Foz do Amazonas

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Metrópoles
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 21:39
A presidente da Petrobras Magda Chambriard confirmou durante coletiva de imprensa ao lado presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta segunda-feira (17), a descoberta de petróleo na bacia sedimentar da Foz do Amazonas.
Na última sexta-feira (14), a estatal havia anunciado a identificação de hidrocarbonetos em poço exploratório. O petróleo é formado majoritariamente por hidrocarbonetos, composto por carbono e hidrogênio.