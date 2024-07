INVESTIGAÇÃO

PF apreende R$ 200 mil com aliado de Bolsonaro alvo de operação sobre fraudes em cartões

A Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 200 mil em espécie durante as buscas feitas na manhã desta quinta, 4, na casa do ex-prefeito de Duque de Caxias e secretário de Transportes do Estado do Rio Washington Reis (MDB). O aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado no inquérito que apura um esquema de fraudes em cartões de vacinação contra a covid-19, inclusive o do ex-chefe do Executivo.