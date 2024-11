ESQUEMA ESPECIAL

PF atua na segurança do segundo dia de provas do Enem 2024

A operação visa garantir a segurança na realização do certame

Mais de 750 policiais federais participam das ações de segurança do segunda dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 neste domingo (10), distribuídos em todos os estados e no Distrito Federal.