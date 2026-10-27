INVESTIGAÇÃO

PF consulta Argentina após informações de que Flávio Bolsonaro teria deixado o Brasil

Não há registro de passagem do parlamentar por postos regulares de imigração brasileiros.



Wendel de Novais

Metrópoles

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 09:41

Flávio Bolsonaro Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

A Polícia Federal procurou autoridades argentinas nesta terça-feira (27) para verificar se o senador Flávio Bolsonaro (PL) deixou o Brasil por algum aeroporto da Argentina. A apuração foi iniciada após um veículo de imprensa do país vizinho noticiar que o parlamentar teria cruzado a fronteira e planejaria seguir para os Estados Unidos em um jatinho particular, segundo o Metrópoles, parceiro do CORREIO.

Segundo fontes da cúpula da PF, não há registro de que Flávio tenha passado por postos oficiais de controle migratório brasileiros nas últimas horas. Integrantes da corporação, no entanto, reconhecem a possibilidade de uma travessia pela fronteira sem fiscalização regular.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

A informação sobre uma possível saída do senador foi publicada durante a madrugada pelo site argentino Infobae. A notícia surgiu horas depois de vir a público a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que Flávio entregasse todos os passaportes, inclusive documentos de outra nacionalidade.

Rogério Marinho (PL-RN), senador e coordenador-geral da campanha de Flávio à Presidência da República, negou que o parlamentar tenha deixado o país. Questionado pela coluna que divulgou a informação, Marinho respondeu: “Não saiu”.