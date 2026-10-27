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PF consulta Argentina após informações de que Flávio Bolsonaro teria deixado o Brasil

Não há registro de passagem do parlamentar por postos regulares de imigração brasileiros.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais
  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Wendel de Novais

  • Metrópoles

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 09:41

Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

A Polícia Federal procurou autoridades argentinas nesta terça-feira (27) para verificar se o senador Flávio Bolsonaro (PL) deixou o Brasil por algum aeroporto da Argentina. A apuração foi iniciada após um veículo de imprensa do país vizinho noticiar que o parlamentar teria cruzado a fronteira e planejaria seguir para os Estados Unidos em um jatinho particular, segundo o Metrópoles, parceiro do CORREIO.

Segundo fontes da cúpula da PF, não há registro de que Flávio tenha passado por postos oficiais de controle migratório brasileiros nas últimas horas. Integrantes da corporação, no entanto, reconhecem a possibilidade de uma travessia pela fronteira sem fiscalização regular.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

A informação sobre uma possível saída do senador foi publicada durante a madrugada pelo site argentino Infobae. A notícia surgiu horas depois de vir a público a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que Flávio entregasse todos os passaportes, inclusive documentos de outra nacionalidade.

Rogério Marinho (PL-RN), senador e coordenador-geral da campanha de Flávio à Presidência da República, negou que o parlamentar tenha deixado o país. Questionado pela coluna que divulgou a informação, Marinho respondeu: “Não saiu”.

A Polícia Federal busca confirmar se houve deslocamento internacional por meio de aeroportos argentinos. Até o momento, a ausência de registros em postos regulares de imigração brasileiros não confirma, por si só, que Flávio tenha cruzado a fronteira nem que esteja no exterior.

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Tags:

Polícia Federal Flávio Bolsonaro

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