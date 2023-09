PF e Marinha interceptam navio com 3,6 toneladas de cocaína no mar

Na tarde desta terça-feira (19/09), uma embarcação carregada de drogas foi abordada pela Polícia Federal e pela Marinha do Brasil, no mar territorial do Estado de Pernambuco.



Após a interceptação, o navio foi escoltado para o Porto de Recife.



Presos em flagrante por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, cinco tripulantes conduziam a embarcação, cuja carga estimada é de 3,6 toneladas de cocaína. As penas para tais crimes podem chegar a 35 anos de reclusão.