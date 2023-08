PF encontra provas que blitze foram voltadas contra Lula em celulares de policiais

A Polícia Federal encontrou prova de que asblitze no segundo turno das eleições foram direcionadas contra o ent]ao candidato à presidência Lula (PT), de acordo com informações do g1.



Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi preso nesta quarta (9), por tempo indeterminado, em operação da Polícia Federal, e será transferido de Florianópolis, onde foi preso, para Brasília ainda nesta tarde.



Os investigadores apreenderam imagens em celulares de policiais rodoviários com o mapeamento das cidades onde Lula teve mais de 75% dos votos no primeiro turno no Nordeste.