PF encontra R$ 1 milhão em dinheiro vivo dentro de porta-malas de carro e prende motorista

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Carol Neves
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10:03
Cerca de R$ 1 milhão em dinheiro vivo foi encontrado pela Polícia Federal no porta-malas de um carro em São Luís, no Maranhão, nesta quarta-feira (4). O homem que transportava os valores foi preso em flagrante por suspeita de lavagem de dinheiro. Ao todo, os agentes apreenderam R$ 998.980.
A investigação apura uma possível ligação da quantia com fraudes em licitações e desvio de recursos públicos. A Controladoria-Geral da União (CGU) participou das apurações e deu apoio à ação policial. Essa relação ainda está sob investigação.
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Segundo a PF, o motorista fez manobras evasivas durante a abordagem e acabou detido. O dinheiro foi localizado na vistoria do veículo. A corporação não divulgou, no comunicado sobre a apreensão, a identidade do suspeito nem os contratos ou órgãos públicos que poderiam estar envolvidos.
Levado à Superintendência da Polícia Federal no Maranhão, o homem teve a prisão formalizada, foi interrogado e passou por exame de corpo de delito antes de ser encaminhado ao sistema prisional. As diligências continuam para identificar o destino do dinheiro e esclarecer as movimentações consideradas suspeitas.