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PF encontra R$ 815 mil dentro de carro estacionado em estabelecimento comercial após alerta

Investigadores suspeitam que a quantia tenha origem no tráfico de drogas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 08:07

Dinheiro estava em carro estacionado
Dinheiro estava em carro estacionado Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Um carro estacionado em um estabelecimento comercial na zona sul de Porto Alegre guardava aproximadamente R$ 815 mil em espécie. Distribuído em pilhas, o dinheiro foi apreendido pela Polícia Federal nesta terça-feira (20), em uma ação que não teve prisões.

A localização dos valores ocorreu a partir de informações de inteligência. A operação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF no Rio Grande do Sul (DRE/RS).

Segundo a corporação, há indícios de que o montante seja proveniente do tráfico de drogas. A investigação vai apurar a origem do dinheiro, as circunstâncias do caso e a eventual responsabilidade dos envolvidos.

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