INVESTIGAÇÃO

PF faz busca em Mato Grosso no rastro de suspeito de filiação fraudulenta de Lula ao PL

A Polícia Federal vasculhou na manhã desta quarta-feira, 30, a casa do suspeito da filiação fraudulenta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no PL, em junho de 2023. A diligência foi realizada em Mato Grosso do Sul, no bojo da Operação Infiliatio, que também investiga o funcionário do Partido Liberal que validou o cadastro fraudulento.