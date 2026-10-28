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PF faz buscas em mansão de Flávio Bolsonaro após senador deixar o Brasil

Mandado foi autorizado pelo STF em investigação sobre suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo casas de apostas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 07:37

Alvo de buscas seria a mansão do senador
Alvo de buscas seria a mansão do senador Crédito: Reprodução

A Polícia Federal (PF) realizou buscas nesta quarta-feira (28) em um endereço ligado ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), após ele deixar o Brasil acompanhado da família. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com aval da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo informações do g1, o local seria a mansão do parlamentar, em Brasília. Os investigadores procuram documentos e equipamentos eletrônicos que possam contribuir com uma apuração sobre suspeitas de lavagem de dinheiro relacionadas a negócios envolvendo casas de apostas.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

O caso também envolve o advogado Willer Tomaz, apontado como amigo de Flávio. O senador é investigado, mas as suspeitas ainda estão sob apuração. A operação ocorreu um dia depois de Flávio ter sido alvo de uma determinação de Moraes para entregar seus passaportes à Polícia Federal. A medida foi tomada no âmbito da investigação, que também inclui a proibição de contato com Tomaz.

A saída do parlamentar do país ocorreu antes de as autoridades confirmarem publicamente seu paradeiro. Na madrugada desta quarta-feira, autoridades argentinas confirmaram que Flávio, a mulher e as duas filhas entraram na Argentina pela fronteira com o Brasil às 22h50 de terça-feira (27).

Cerca de 40 minutos depois, a família embarcou em um voo particular com destino a Guayaquil, no Equador, conforme o plano de voo informado pela Direção Nacional de Migrações da Argentina. O avião que transporta o senador pousou em Guayaquil às 5h46 desta quarta-feira (28). O grupo deve seguir viagem para Miami, nos Estados Unidos, com chegada prevista para esta manhã.

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Tags:

Polícia Federal Flávio Bolsonaro Buscas

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