PF faz buscas em mansão de Flávio Bolsonaro após senador deixar o Brasil

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Wendel de Novais
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 07:37
A Polícia Federal (PF) realizou buscas nesta quarta-feira (28) em um endereço ligado ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), após ele deixar o Brasil acompanhado da família. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com aval da Procuradoria-Geral da República (PGR).
Segundo informações do g1, o local seria a mansão do parlamentar, em Brasília. Os investigadores procuram documentos e equipamentos eletrônicos que possam contribuir com uma apuração sobre suspeitas de lavagem de dinheiro relacionadas a negócios envolvendo casas de apostas.
A trajetória de Flávio Bolsonaro
O caso também envolve o advogado Willer Tomaz, apontado como amigo de Flávio. O senador é investigado, mas as suspeitas ainda estão sob apuração. A operação ocorreu um dia depois de Flávio ter sido alvo de uma determinação de Moraes para entregar seus passaportes à Polícia Federal. A medida foi tomada no âmbito da investigação, que também inclui a proibição de contato com Tomaz.
A saída do parlamentar do país ocorreu antes de as autoridades confirmarem publicamente seu paradeiro. Na madrugada desta quarta-feira, autoridades argentinas confirmaram que Flávio, a mulher e as duas filhas entraram na Argentina pela fronteira com o Brasil às 22h50 de terça-feira (27).
Cerca de 40 minutos depois, a família embarcou em um voo particular com destino a Guayaquil, no Equador, conforme o plano de voo informado pela Direção Nacional de Migrações da Argentina. O avião que transporta o senador pousou em Guayaquil às 5h46 desta quarta-feira (28). O grupo deve seguir viagem para Miami, nos Estados Unidos, com chegada prevista para esta manhã.