POLÍCIA

PF faz buscas em mansão de Flávio Bolsonaro após senador deixar o Brasil

Mandado foi autorizado pelo STF em investigação sobre suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo casas de apostas

Wendel de Novais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 07:37

Alvo de buscas seria a mansão do senador Crédito: Reprodução

A Polícia Federal (PF) realizou buscas nesta quarta-feira (28) em um endereço ligado ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), após ele deixar o Brasil acompanhado da família. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com aval da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo informações do g1, o local seria a mansão do parlamentar, em Brasília. Os investigadores procuram documentos e equipamentos eletrônicos que possam contribuir com uma apuração sobre suspeitas de lavagem de dinheiro relacionadas a negócios envolvendo casas de apostas.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

O caso também envolve o advogado Willer Tomaz, apontado como amigo de Flávio. O senador é investigado, mas as suspeitas ainda estão sob apuração. A operação ocorreu um dia depois de Flávio ter sido alvo de uma determinação de Moraes para entregar seus passaportes à Polícia Federal. A medida foi tomada no âmbito da investigação, que também inclui a proibição de contato com Tomaz.

A saída do parlamentar do país ocorreu antes de as autoridades confirmarem publicamente seu paradeiro. Na madrugada desta quarta-feira, autoridades argentinas confirmaram que Flávio, a mulher e as duas filhas entraram na Argentina pela fronteira com o Brasil às 22h50 de terça-feira (27).