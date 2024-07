ELE NEGA

PF indicia Bolsonaro no caso das joias sauditas

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias sauditas - revelado pelo Estadão em fevereiro de 2023. A corporação imputa ao ex-chefe do Executivo supostos crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

O indiciamento se na esteira da Operação Lucas 12:2, que apontou indícios de que Bolsonaro, seu ex-ajudante de ordens e outros dois assessores do ex-chefe do Executivo 'atuaram para desviar presentes de alto valor recebidos em razão do cargo pelo ex-Presidente para posteriormente serem vendidos no exterior'.