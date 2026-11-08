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PF investiga ameaças de morte e estupro contra deputada federal eleita

Ana Elisa Santos Silva (PT-MG) recebeu mensagens com ameaças de violência sexual e declarações racistas; Polícia Federal realiza diligências para identificar os responsáveis

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Mariana Rios

  • Agência Brasil

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 19:59

Ana Elisa, 21 anos, foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país
Ana Elisa, 21 anos, foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país Crédito: Reprodução/Redes sociais

A Polícia Federal investiga ameaças de morte e violência sexual recebidas pela deputada federal eleita Ana Elisa Santos Silva (PT-MG). A parlamentar denunciou o caso em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual mostrou mensagens enviadas por e-mail com ameaças de estupro e assassinato.

Em uma das mensagens, o autor, que se identifica como Pedro, afirma que pretende estuprar e matar a futura deputada. Segundo Ana Elisa, outros trechos também apresentam declarações racistas e descrevem como os crimes seriam cometidos.

"Eu me candidatei, eu ganhei uma eleição e desde então eu perdi a minha liberdade", afirmou a parlamentar no vídeo. Ela também relatou sentir medo de sair de casa diante das ameaças.

Ana Elisa, 21 anos, foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país

Ana Elisa, 21 anos, foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país por Reprodução/Redes sociais
Ana Elisa, 21 anos, foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país por Reprodução/Redes sociais
Ana Elisa, 21 anos, foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país por Reprodução/Redes sociais
Ana Elisa, 21 anos, foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país por Reprodução/Redes sociais
Ana Elisa, 21 anos, foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país por Reprodução/Redes sociais
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Ana Elisa, 21 anos, foi a deputada federal mais votada do PT em todo o país por Reprodução/Redes sociais

A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Polícia Federal em Divinópolis, em Minas Gerais, com apoio técnico da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da corporação. O trabalho inclui diligências especializadas e pedidos de cooperação policial internacional para reunir informações que ajudem a identificar os autores.

Em razão do sigilo das investigações, a PF informou que não divulgará detalhes das medidas em andamento.

Operação contra ameaças na internet

A Polícia Federal também citou a Operação Aggregatio, realizada em outubro de 2026, que identificou um suspeito de ameaçar parlamentares, autoridades e outras pessoas públicas de diferentes estados pela internet.

Na ocasião, os investigadores descobriram que ataques inicialmente considerados ocorrências isoladas tinham uma origem comum. A identificação foi possível por meio de técnicas especializadas de investigação digital.

A corporação ressaltou que ameaças contra qualquer cidadão devem ser tratadas com seriedade, com avaliação dos riscos e adoção de medidas de proteção pelas autoridades competentes.

Tags:

Polícia Federal Ameaças ana Elisa

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