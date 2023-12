PF já investiga ataque hacker a conta de Janja em rede social

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) informou na noite desta segunda-feira (11) que Polícia Federal (PF) investiga o ataque hacker ao perfil da primeira-dama Janja Lula da Silva na plataforma X (antigo Twitter). Na nota, a secretaria diz ainda repudiar "veementemente o ataque" e que a plataforma X também foi acionada para apurar o caso. "Todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. Não serão tolerados crimes, discursos misóginos, o ódio e a intolerância nas redes sociais", completa.

Conta de Janja no X é invadida; hacker publicou mensagens ofensivas e misóginas

A PF informou que já deu início à investigação. "A Polícia Federal informa que instaurou investigação preliminar para apurar a invasão ao perfil no X (ex-Twitter) da senhora Janja Lula da Silva, na noite desta segunda-feira (11/12). A conta foi bloqueada para novas publicações, a pedido da PF, após postagens ofensivas contra a senhora Janja e o Presidente da República. A Diretoria de Crimes Cibernéticos irá instaurar inquérito policial para aprofundar as investigações", diz o texto.

No ataque, os invasores publicaram mensagens ofensivas e com xingamentos. Uma das mensagens diz "sou uma vagabun** estuprad*". Também chegaram a divulgar um "comunicado oficial", em áudio. "Eu quero avisar que estou ciente que a PF está investigando isso daqui. Eu não estou nem aí, eu sei que vai dar alguma coisa, talvez dê, talvez não dê, depende do sistema judiciário desse país, que é quebrado, por sinal.".