CRIME

PF mira MC Ryan SP em investigação sobre esquema de R$ 4,3 bilhões para lavar dinheiro

Defesa afirma que cantor segue em liberdade e desconhece novas ordens de bloqueio

Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 08:33

MC Ryan SP Crédito: Reprodução

O cantor MC Ryan SP está entre os alvos de uma operação da Polícia Federal (PF) iniciada nesta terça-feira (24), em São Paulo. A ofensiva investiga suspeitos de integrar esquemas de lavagem de dinheiro, golpes digitais e envio ilegal de recursos para o exterior. A operação também prevê medidas de bloqueio patrimonial contra os investigados.

As ações fazem parte de três frentes de investigação: Narco Azimut III, Narco Oriente e Narco Alicerce. Ao todo, são cumpridos 72 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão. A Justiça também autorizou o bloqueio de bens e valores dos envolvidos, que chega a R$ 4,3 bilhões.

A defesa de MC Ryan informou em nota que o artista permanece em liberdade, conforme decisão anterior do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3). Os advogados acrescentaram que ainda não receberam informações sobre novas determinações judiciais de bloqueio patrimonial contra o cantor relacionadas à operação desta terça-feira.

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De acordo com a PF, as investigações identificaram pessoas que já haviam aparecido em apurações anteriores sobre lavagem de dinheiro. Os trabalhos também revelaram a utilização de estruturas empresariais para movimentar grandes quantias dentro e fora do país.

A Narco Azimut III, uma das operações, investiga um esquema que teria movimentado mais de R$ 1,1 bilhão. Segundo os investigadores, o grupo utilizava transferências bancárias de valores elevados e operações com criptoativos para movimentar os recursos.

Outra frente, a Narco Oriente, mira uma organização criminosa com atuação internacional, supostamente liderada principalmente por pessoas de nacionalidade chinesa. O grupo é suspeito de movimentar mais de R$ 3,2 bilhões por meio de empresas de fachada e instituições de pagamento.

A estrutura, conforme a investigação, era utilizada para esconder dinheiro obtido principalmente por meio de fraudes digitais. Entre os golpes identificados estão plataformas falsas de apostas online, que impediam ou dificultavam que os usuários retirassem os valores depositados, e falsas propostas de emprego, inclusive em outros países. Nesses casos, as vítimas eram induzidas a pagar quantias para conseguir vagas ou receber supostas recompensas.

Já a Narco Alicerce busca atingir o patrimônio de pessoas investigadas na Operação Narco Fluxo. A PF identificou estratégias para esconder bens e recursos financeiros, incluindo imóveis de alto padrão. Com autorização judicial, foram determinadas medidas de bloqueio e sequestro desses patrimônios.

As diligências ocorrem em diferentes municípios paulistas, entre eles Guarulhos, Itatiba, Avaré, Mongaguá e Jundiaí, além da capital e de Foz do Iguaçu, no Paraná.