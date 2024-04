CRIME

PF prende no Rio traficante foragido do Amazonas há quatro anos

Homem é considerado pela polícia como um dos principais traficantes de drogas do Norte do país

Agentes da Polícia Federal prenderam na tarde de quarta-feira (3) um homem, de 34 anos, foragido da Justiça do Amazonas há mais de 4 anos. Preso em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, uma região de praia, zona oeste do Rio, o criminoso é considerado um dos principais distribuidores de drogas do Norte do país.