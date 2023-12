PF prende português em São Paulo por tráfico internacional de bebês

A Polícia Federal prendeu na manhã desta segunda-feira, 4, um homem investigado por suposto tráfico internacional de bebês. Ele é português e, segundo o inquérito, chegou a levar uma recém-nascida para seu país. O suspeito foi capturado durante a Operação Deverra. O esquema de tráfico internacional de bebês recém-nascidos operava na rota Valinhos, interior paulista, a Portugal. Agentes cumpriram ainda quatro mandados de busca pessoal e uma ordem de busca e apreensão. O português foi preso em caráter preventivo. As diligências são realizadas nas cidades de Valinhos e Itatiba.

O inquérito que culminou na Operação Deverra foi aberto no último dia 30 a partir de informação repassada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo no sentido de que um bebê recém-nascido em Valinhos, que ainda está em hospital, havia sido abandonado pela mãe e foi registrado como filho de um português.