CRIME

PF prende tratorista do Aeroporto de Guarulhos com R$ 547 mil em casa

Funcionário é suspeito de integrar esquema de tráfico

Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 09:09

Dinheiro foi apreendido com suspeito de envolvimento em esquema Crédito: Divulgação/PF

A Polícia Federal prendeu, na segunda-feira (23), um tratorista que trabalhava no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, suspeito de integrar uma organização criminosa que atuava dentro do terminal. Durante buscas na residência do funcionário, os agentes encontraram R$ 547.290 em dinheiro vivo.

A prisão é um desdobramento da Operação Elenco, deflagrada em outubro para investigar um esquema de envio de cocaína ao exterior com a participação de funcionários que tinham acesso a áreas restritas do aeroporto. As informações foram divulgadas pela Polícia Federal nesta terça-feira (24).

Mais de R$ 500 mil foram achados com tratorista 1 de 3

Funcionário é suspeito de integrar esquema de tráfico

Segundo a PF, o funcionário terceirizado foi identificado durante o avanço das investigações sobre a atuação de um grupo criminoso no ambiente aeroportuário. Ele teve a prisão temporária decretada pela Justiça, e o mandado foi cumprido com apoio do Comando de Operações Táticas (COT) da corporação.

A identidade do suspeito não foi divulgada. A Polícia Federal também não informou a origem dos R$ 547.290 encontrados na residência.

As investigações apontam que o grupo utilizava funcionários de empresas que prestam serviços no aeroporto para acessar áreas restritas e facilitar o transporte de drogas em voos internacionais. Entre as práticas identificadas estavam a colocação de malas com cocaína nos compartimentos de carga das aeronaves e a troca de etiquetas de bagagens.

Operação Elenco investiga envio de cocaína ao exterior

A Operação Elenco foi deflagrada em outubro de 2026 para desarticular uma organização suspeita de utilizar a estrutura do Aeroporto de Guarulhos para enviar cocaína a outros países.

Na ocasião, a PF cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em cidades de São Paulo e Minas Gerais. As investigações identificaram ao menos seis remessas de cocaína realizadas em menos de três meses, além de uma tentativa de envio por meio da troca de etiquetas de bagagem.

Em outra etapa da investigação, a Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 4,07 milhões.