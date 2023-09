PF resgata 49 trabalhadores em condição análoga à escravidão

A água utilizada para consumo, banho e preparo de alimentos nas frentes de trabalho vinha de um córrego que recebia resíduos de mercúrio. Crédito: Divulgação/PF

A Polícia Federal, em parceria com Ministério Público do Trabalho (MPT) deflagrou, nesta quinta-feira (21/9), a Operação “1200.2” que tem como objetivo combater o trabalho escravo contemporâneo, extração ilegal de minérios e crimes ambientais no município de Ourilândia do Norte, sudeste paraense.



Durante a ação, 49 trabalhadores foram encontrados em situação degradante de trabalho em áreas de garimpo de ouro e cobre, entre essas pessoas, 28 estavam em um mesmo empreendimento. Um segundo local registrou 17 empregados e no terceiro, único ponto de garimpo desativado há pouco tempo, mais 4 funcionários.

Nos locais a situação era semelhante: trabalhadores estavam abrigados em barracos de lona, cobertos com palha, de chão batido, sem paredes ou qualquer proteção contra intempéries e animais peçonhentos.

A água utilizada para consumo, banho e preparo de alimentos nas frentes de trabalho vinha de um córrego que recebia resíduos de mercúrio. Não havia ainda equipamentos de Proteção Individual, materiais para prestação de primeiros socorros, instalações sanitárias, entre outros. Eles também não tinham salário fixo, recebiam em sua maioria um percentual de 3% sobre o que era extraído.

Foram fechados 5 garimpos de ouro e 5 de cobre, e o dono de um deles foi preso em flagrante pela PF. Também foram apreendidas 5 escavadeiras hidráulicas, mercúrio, ouro, armas, munições e documentos contendo dados sobre a contabilidade das atividades. A ação contou com a participação de 36 policiais Federais, 3 procuradores do Trabalho, 2 servidores do Ministério Público do Trabalho e 6 agentes de polícia do Ministério Público da União.