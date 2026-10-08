Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PF vai investigar se incêndio na UFPE foi criminoso; reitor estima prejuízo de R$ 100 milhões

Local abrigava vários laboratórios na área de fármacos, de informática e de genética

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 12:58

O reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Alfredo Gomes, afirmou nesta quinta-feira (8) que o prejuízo estimado após um incêndio de grandes proporções atingir um edifício da instituição é de aproximadamente R$ 100 milhões.

Em conversa com jornalistas, Gomes disse que esse valor se refere a equipamentos, insumos e materiais de maneira geral.

"Nós estimamos que funcionavam ali vários grupos de pesquisa, algo em torno de 80 dissertações e teses de doutorado. É uma perda irreparável, porque dados de 20 anos de pesquisa eram também guardados nos espaços", afirmou o reitor.

Polícia vai investigar incêndio na UFPE

Incêndio atingiu prédio da universidade por Reprodução
Incêndio atingiu prédio da universidade por Reprodução
Incêndio atingiu prédio da universidade por Reprodução
Incêndio atingiu prédio da universidade por Reprodução
Incêndio atingiu prédio da universidade por Reprodução
Incêndio atingiu prédio da universidade por Reprodução
Incêndio de grande proporção atingiu universidade por Reprodução
1 de 7
Incêndio atingiu prédio da universidade por Reprodução

Em relação ao prédio, o reitor afirmou que a infraestrutura ainda será avaliada, já que o andar superior foi completamente destruído. Ele acredita que será necessário ter outro edifício para o funcionamento dos laboratórios e acomodação das pesquisas

Segundo Gomes, a reitoria terá uma reunião com as equipes que coordenavam os projetos desenvolvidos no local para apurar o prejuízo com mais precisão.

O reitor afirmou que a universidade acionou a Polícia Federal (PF), por meio da Superintendência Regional em Pernambuco, seguindo o procedimento habitual. Procurada, a PF não retornou à tentativa de contato do Estadão. O espaço segue aberto.

"Não temos nenhuma ideia específica da causa, então precisamos ouvir a perícia, os trabalhos da perícia, para chegarmos a uma conclusão", disse Gomes.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou ter determinado que a Procuradoria-Geral Federal (PGF) designe uma comissão de procuradores para acompanhar as apurações e adotar, se necessário, as providências legais cabíveis.

"Expresso minha total solidariedade à comunidade acadêmica da UFPE, minha alma mater, e espero que o ocorrido seja objeto de uma investigação rigorosa", escreveu Messias em uma publicação no X.

O fogo atingiu o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), que fica na Cidade Universitária, na zona oeste de Recife. De acordo com a UFPE, atualmente, o local abrigava vários laboratórios na área de fármacos, de informática e de genética.

A universidade afirmou que, em função do tipo de produtos armazenados no prédio, o fogo se alastrou rapidamente e provocou grandes danos à estrutura. Não houve registro de vítimas.

A UFPE também lamentou "profundamente o ocorrido, especialmente em relação às pesquisas afetadas". "A UFPE presta solidariedade a todos os pesquisadores, docentes e estudantes que trabalhavam no local", disse.

Esse é o terceiro incêndio registrado nas dependências da instituição em apenas uma semana. O primeiro ocorreu na última quarta-feira (30), em um laboratório do Departamento de Física. O fogo teria sido provocado em uma câmara de alta temperatura usada para aquecimento de substâncias.

O segundo ocorreu no domingo (4), quando chamas foram registradas no laboratório de Citogenética e Evolução Vegetal, no Centro de Biociências. Em nenhum dos dois casos houve vítimas.

Leia mais

Imagem - Após terceiro incêndio em oito dias, advogado-geral da União determina que procuradores acompanhem apurações

Após terceiro incêndio em oito dias, advogado-geral da União determina que procuradores acompanhem apurações

Tags:

Incêndio Ufpe

Mais recentes

Imagem - Aprendiz e estagiária no papel, funcionária na prática: Justiça reconhece vínculo após 2 anos de contratos

Aprendiz e estagiária no papel, funcionária na prática: Justiça reconhece vínculo após 2 anos de contratos
Imagem - Mega-Sena sorteia R$ 100 milhões nesta quinta-feira (8); veja como apostar

Mega-Sena sorteia R$ 100 milhões nesta quinta-feira (8); veja como apostar
Imagem - Motorista é preso em flagrante dirigindo carreta bêbado, recebe justa causa seis dias depois e tem demissão mantida pela Justiça

Motorista é preso em flagrante dirigindo carreta bêbado, recebe justa causa seis dias depois e tem demissão mantida pela Justiça