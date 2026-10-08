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PF vai investigar se incêndio na UFPE foi criminoso; reitor estima prejuízo de R$ 100 milhões

Local abrigava vários laboratórios na área de fármacos, de informática e de genética

Estadão

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 12:58

O reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Alfredo Gomes, afirmou nesta quinta-feira (8) que o prejuízo estimado após um incêndio de grandes proporções atingir um edifício da instituição é de aproximadamente R$ 100 milhões.

Em conversa com jornalistas, Gomes disse que esse valor se refere a equipamentos, insumos e materiais de maneira geral.

"Nós estimamos que funcionavam ali vários grupos de pesquisa, algo em torno de 80 dissertações e teses de doutorado. É uma perda irreparável, porque dados de 20 anos de pesquisa eram também guardados nos espaços", afirmou o reitor.

Polícia vai investigar incêndio na UFPE 1 de 7

Em relação ao prédio, o reitor afirmou que a infraestrutura ainda será avaliada, já que o andar superior foi completamente destruído. Ele acredita que será necessário ter outro edifício para o funcionamento dos laboratórios e acomodação das pesquisas

Segundo Gomes, a reitoria terá uma reunião com as equipes que coordenavam os projetos desenvolvidos no local para apurar o prejuízo com mais precisão.

O reitor afirmou que a universidade acionou a Polícia Federal (PF), por meio da Superintendência Regional em Pernambuco, seguindo o procedimento habitual. Procurada, a PF não retornou à tentativa de contato do Estadão. O espaço segue aberto.

"Não temos nenhuma ideia específica da causa, então precisamos ouvir a perícia, os trabalhos da perícia, para chegarmos a uma conclusão", disse Gomes.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou ter determinado que a Procuradoria-Geral Federal (PGF) designe uma comissão de procuradores para acompanhar as apurações e adotar, se necessário, as providências legais cabíveis.

"Expresso minha total solidariedade à comunidade acadêmica da UFPE, minha alma mater, e espero que o ocorrido seja objeto de uma investigação rigorosa", escreveu Messias em uma publicação no X.

O fogo atingiu o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), que fica na Cidade Universitária, na zona oeste de Recife. De acordo com a UFPE, atualmente, o local abrigava vários laboratórios na área de fármacos, de informática e de genética.

A universidade afirmou que, em função do tipo de produtos armazenados no prédio, o fogo se alastrou rapidamente e provocou grandes danos à estrutura. Não houve registro de vítimas.

A UFPE também lamentou "profundamente o ocorrido, especialmente em relação às pesquisas afetadas". "A UFPE presta solidariedade a todos os pesquisadores, docentes e estudantes que trabalhavam no local", disse.

Esse é o terceiro incêndio registrado nas dependências da instituição em apenas uma semana. O primeiro ocorreu na última quarta-feira (30), em um laboratório do Departamento de Física. O fogo teria sido provocado em uma câmara de alta temperatura usada para aquecimento de substâncias.