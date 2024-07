POLÍTICA

PGR denuncia Nikolas Ferreira por injúria ao presidente Lula

Ministro Luiz Fux relatará denúncia no Supremo

Na denúncia, o vice-procurador, Hidenburgo Chateubriand, afirma que o inquérito aberto pela Policia Federal (PF) para apurar o caso concluiu pela materialidade do crime. "A despeito das repercussões do fato, as postagens permanecem disponíveis para visualização de terceiros, perpetuando-se, assim, a ofensa à honra da vítima", afirmou o procurador.