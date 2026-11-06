ARTE

Picasso, Dalí e Monet: capital nordestina ganha museu gratuito com obras de artistas famosos

Museu da Fundação Edson Queiroz abre ao público em 14 de novembro, em Fortaleza, com quatro exposições que reúnem nomes internacionais e grandes artistas brasileiros

Mariana Rios

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 22:56

Museu da Fundação Edson Queiroz abre ao público a partir do dia 14 de novembro, em Fortaleza Crédito: Divulgação/Ares Soares

Fortaleza, no Ceará, vai ganhar um novo espaço para quem gosta de arte. A partir de 14 de novembro, o público poderá visitar gratuitamente o Museu da Fundação Edson Queiroz, que reúne obras de artistas mundialmente conhecidos, como Pablo Picasso, Salvador Dalí e Claude Monet, além de nomes importantes da arte brasileira.

O museu integra a primeira etapa do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz e ocupa uma área de 25 mil metros quadrados, ao lado da Universidade de Fortaleza (Unifor). A inauguração oficial está marcada para 12 de novembro, em evento para convidados. Dois dias depois, o espaço abre as portas ao público.

A programação inicial conta com quatro exposições, que percorrem diferentes períodos e expressões artísticas, da produção cearense à arte internacional.

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Obras de artistas internacionais e brasileiros

Uma das principais atrações é a exposição "Escrevendo tempos: encontros, elos e fronteiras entre artistas do Ceará e do Mundo nas coleções cearenses". A mostra reúne 135 obras e coloca lado a lado artistas de diferentes épocas e nacionalidades.

Entre os nomes internacionais estão Picasso, Dalí e Monet. A seleção brasileira inclui Aldemir Martins, Antônio Bandeira, Raimundo Cela, Sérvulo Esmeraldo, Vitor Cesar, Jonas Van, Juno B e Patrícia Araújo.

Outra exposição em cartaz é a Bienal de Arte da Fundação Edson Queiroz, intitulada "Povo por vir". Com 160 obras de 48 artistas, a mostra aborda temas como saberes populares, convivência com a natureza e vida em comunidade.

Já "Constelações – Arte Brasileira na Coleção Fundação Edson Queiroz" apresenta mais de 200 obras do acervo da instituição. Entre os artistas representados estão Chico da Silva, Daiara Tukano, Alfredo Volpi, Antônio Bandeira, Tarsila do Amaral e Cândido Portinari.

A quarta exposição é dedicada à história de Yolanda e Edson Queiroz, casal responsável pela criação da fundação que leva seu nome. O espaço apresenta aspectos da trajetória pessoal e empresarial dos dois.

Programação de abertura

Nos primeiros dias de funcionamento, o museu também terá encontros com curadores das exposições.

No dia 14 de novembro, às 15h30, haverá apresentação da esquete "La Femme Bateau", do Grupo Mirante de Teatro Unifor. Às 16h, os curadores Galciani Neves e Max Perlingeiro participam de uma conversa sobre a exposição "Escrevendo tempos".