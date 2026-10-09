Piloto morre após queda de avião de pequeno porte em pátio de estação do metrô em BH

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Estadão
Mariana Rios
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 17:14
Uma aeronave de pequeno porte caiu nesta sexta-feira (9), no bairro São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h15 e enviou seis viaturas ao local. O avião caiu em um local atrás da estação São Gabriel e do pátio de manutenção do metrô.
O piloto era o único ocupante do monomotor. A vítima morreu carbonizada devido ao incêndio que aconteceu após a aeronave colidir em um galpão, atingir a rede elétrica e cair nos trilhos do Metrô.
O acidente aéreo provocou a morte do piloto e causou danos ao espaço. Nenhuma pessoa em solo ficou ferida.
De acordo com relatos aos Bombeiros, a aeronave sobrevoava a região em baixa altitude quando foram ouvidos estouros vindos do aparelho, seguidos de um rastro de fumaça.
Bombeiros realizaram a queima controlada do combustível restante da aeronava, para evitar o risco de um incêndio maior no pátio de manutenção de trens da Estação São Gabriel.
As equipes permaneceram no local até a chegada do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), responsável por apurar os motivos para o acidente.