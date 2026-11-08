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Piloto que levava convidados para casamento morre após queda de helicóptero em fazenda

Aeronave transportava cinco pessoas para uma cerimônia; quatro passageiros seguem internados, todos em estado estável

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 15:10

Rafael Grossi Teixeira, 43 anos, pilotava helicóptero que caiu a caminho de casamento
Rafael Grossi Teixeira, 43 anos, pilotava helicóptero que caiu a caminho de casamento Crédito: Reprodução Corpo de Bombeiros e g1/Helder Almeida

O piloto de um helicóptero que transportava convidados para um casamento em uma fazenda de Passos, no sul de Minas Gerais, morreu na madrugada deste domingo (8), após não resistir aos ferimentos provocados pela queda da aeronave. Rafael Grossi Teixeira, de 43 anos, estava internado na Santa Casa de Passos desde o acidente, ocorrido na tarde de sábado (7). Outras quatro pessoas que estavam a bordo continuam hospitalizadas, em estado clínico estável.

A morte foi confirmada pelo diretor técnico da Santa Casa, José Ronaldo Alves. Segundo ele, os cinco ocupantes chegaram conscientes ao hospital e passaram por avaliações das equipes de emergência e cirurgia. Exames foram realizados para identificar possíveis lesões provocadas pelo impacto. As informações foram divulgadas pelo g1.

Um dos sobreviventes está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com fraturas ortopédicas e trauma torácico, mas apresenta quadro estável. Os outros três estão em leitos de enfermaria, sem necessidade de monitoramento intensivo.

As vítimas tiveram ferimentos como fraturas nos braços e nas pernas, além de traumas torácicos e abdominais. Segundo o hospital, não havia diagnóstico inicial de hemorragia grave ou instabilidade clínica. Há tratativas para transferir pacientes para Belo Horizonte, onde moram os familiares e onde possuem planos de saúde.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Local onde helicóptero com cantor Rick caiu em Urubici, SC por Divulgação/CBMSC
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
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Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução

Queda durante voo de reconhecimento

O helicóptero transportava três homens e duas mulheres, que seguiam para um casamento realizado na Fazenda Tiodoro, em Passos. A aeronave havia decolado de Belo Horizonte e caiu por volta das 13h30 de sábado, nas proximidades da MG-050, perto do pedágio do município, no sentido de Furnas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto fazia um voo de reconhecimento sobre um milharal quando perdeu o controle da aeronave. A cerca de 20 metros do solo, o helicóptero começou a se desestabilizar e caiu.

As cinco pessoas foram socorridas e encaminhadas à Santa Casa de Passos. A Polícia Civil de Minas Gerais requisitou perícia no local e investiga as circunstâncias do acidente. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) também foi acionado.

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Tags:

Morte Casamento Minas Gerais Piloto Helicóptero Queda

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