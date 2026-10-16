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PIS/Pasep 2026: lote extra libera abono para mais de um milhão de trabalhadores; veja como consultar

Consulta está disponível na Carteira de Trabalho Digital e saque pode ser feito até dezembro

Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 12:06

PIS/PASEP Crédito: Foto: Reprodução

Mais de um milhão de trabalhadores que ficaram fora do calendário original do abono salarial PIS/Pasep 2026 foram contemplados em um lote complementar liberado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Os pagamentos são referentes ao ano-base 2024 e já estão disponíveis para consulta e movimentação.

A nova rodada atende profissionais da iniciativa privada e servidores públicos que tiveram o benefício liberado após a análise de recursos administrativos ou a correção de informações pelos empregadores. As pendências envolviam dados enviados à Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e ao eSocial.

Embora cumprissem os critérios para receber o abono, esses trabalhadores precisaram aguardar a regularização dos registros para ter acesso ao dinheiro.

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O direito ao pagamento exige inscrição no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, remuneração média mensal de até R$ 2.765,93 em 2024 e exercício de atividade formal por, no mínimo, 30 dias naquele ano. Também é necessário que o empregador tenha transmitido corretamente as informações às plataformas do governo.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, com CPF e senha da conta Gov.br. Após entrar no sistema, o trabalhador deve acessar o menu, abrir a seção “Benefícios” e selecionar “Abono Salarial”. Na área correspondente ao ano-base, é possível verificar a situação do pagamento, a data de liberação e o valor.

A quantia depende do número de meses trabalhados em 2024. Cada mês corresponde a um doze avos do salário mínimo vigente no ano do pagamento. Assim, o valor integral é destinado a quem trabalhou formalmente durante os 12 meses do ano-base.

Para os empregados da iniciativa privada, o PIS é pago pela Caixa Econômica Federal. O depósito ocorre automaticamente em conta corrente, poupança ou poupança social digital, movimentada pelo Caixa Tem. Quem não tem conta pode retirar o dinheiro com o Cartão Cidadão em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Já o Pasep, destinado aos servidores públicos com direito ao benefício, é pago pelo Banco do Brasil. Os correntistas recebem diretamente na conta. Os demais beneficiários podem transferir o valor por Pix ou TED pelo aplicativo do banco ou procurar uma agência com documento oficial com foto.