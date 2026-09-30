DINHEIRO

PIS/Pasep: prazo para solicitar dinheiro esquecido termina nesta quarta-feira (30)

Quem solicitar o ressarcimento até esta quarta-feira (30) terá o pagamento previsto para 26 de outubro

Wendel de Novais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 06:56

Pagamentos do PIS/Pasep 2026 terminam nesta quarta-feira (30) Crédito: Agência O Globo

Termina nesta quarta-feira (30) o prazo para trabalhadores solicitarem o ressarcimento de valores esquecidos no antigo fundo PIS/Pasep. Quem fizer o pedido até a data terá o pagamento previsto para 26 de outubro.

A consulta pode ser feita pela plataforma Repis Cidadão ou pelo aplicativo do FGTS. Para acessar o Repis Cidadão, é necessário ter uma conta gov.br nos níveis prata ou ouro.

O antigo fundo PIS/Pasep reunia recursos destinados a trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos que atuaram entre 1971 e 1988. O benefício não deve ser confundido com o abono salarial PIS/Pasep pago atualmente.

Consultar PIS/PASEP 1 de 4

De acordo com o governo, o valor médio disponível para cada beneficiário é de R$ 2,8 mil. O montante, porém, varia conforme o período trabalhado e o salário recebido na época. Os valores foram atualizados pela inflação.

A plataforma também permite consultar orientações sobre como solicitar o dinheiro. Há ainda instruções específicas para herdeiros de beneficiários que morreram.