PIS/Pasep: prazo para solicitar dinheiro esquecido termina nesta quarta-feira (30)

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Wendel de Novais
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 06:56
Termina nesta quarta-feira (30) o prazo para trabalhadores solicitarem o ressarcimento de valores esquecidos no antigo fundo PIS/Pasep. Quem fizer o pedido até a data terá o pagamento previsto para 26 de outubro.
A consulta pode ser feita pela plataforma Repis Cidadão ou pelo aplicativo do FGTS. Para acessar o Repis Cidadão, é necessário ter uma conta gov.br nos níveis prata ou ouro.
O antigo fundo PIS/Pasep reunia recursos destinados a trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos que atuaram entre 1971 e 1988. O benefício não deve ser confundido com o abono salarial PIS/Pasep pago atualmente.
Consultar PIS/PASEP
De acordo com o governo, o valor médio disponível para cada beneficiário é de R$ 2,8 mil. O montante, porém, varia conforme o período trabalhado e o salário recebido na época. Os valores foram atualizados pela inflação.
A plataforma também permite consultar orientações sobre como solicitar o dinheiro. Há ainda instruções específicas para herdeiros de beneficiários que morreram.
O calendário de ressarcimentos prevê outras datas de solicitação e pagamento ao longo do ano. O trabalhador que não fizer o pedido até setembro de 2028 perderá definitivamente a possibilidade de sacar os valores, que serão incorporados ao Tesouro Nacional.