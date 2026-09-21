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Pitbull ataca cachorro, causa amputação de orelha e tutor é condenado pela Justiça a pagar indenização

Cachorro precisou passar por cirurgia após ser atacado em novembro de 2025

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 11:00

O pitbull é altamente inteligente, o que facilita o seu treinamento (Imagem: Olga Cranga | Shutterstock)
Pitbull (imagem ilustrativa) Crédito: Shutterstock

O tutor de um pitbull terá de pagar R$ 5 mil à dona de um cachorro de pequeno porte que ficou ferido após ser atacado pelo animal em Rondonópolis, no Mato Grosso. Do total, R$ 3 mil foram estabelecidos por danos materiais e R$ 2 mil por danos morais. O cão atacado precisou passar por uma cirurgia e teve parte da orelha amputada.

O caso aconteceu em novembro de 2025. De acordo com o processo, o cachorro, que já tinha idade avançada, estava na varanda da residência quando foi atacado pelo pitbull, que circulava pela rua. Após o ataque, foram necessários atendimento veterinário, exames, internação, medicamentos e um procedimento cirúrgico para tratar os ferimentos.

A decisão foi homologada pelo juiz Wagner Plaza Machado Junior, do 2º Juizado Especial de Rondonópolis. Durante o processo, o proprietário do pitbull afirmou que conduzia o animal com guia e alegou que o cachorro da autora estava solto na rua e latindo. Segundo a versão apresentada por ele, o pitbull teria escapado da contenção nesse momento.

A justificativa, no entanto, não foi aceita pelo Judiciário. Para o magistrado, ficou comprovada a relação entre a falha na contenção do pitbull e os ferimentos provocados no outro animal. A sentença também citou o artigo 936 do Código Civil, que estabelece a responsabilidade do dono ou detentor pelos danos causados por animais, exceto quando há comprovação de culpa exclusiva da vítima ou força maior.

Justiça

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O juiz considerou ainda que o próprio tutor reconheceu que o pitbull havia escapado da guia enquanto circulava em via pública. “Incumbia ao promovido a adoção de medidas rígidas e eficazes de contenção (guia curta e focinheira), inerentes à condução de animais de grande porte e potencial lesivo elevado em vias públicas.”

A indenização por danos materiais foi calculada a partir dos gastos comprovados com consultas veterinárias, exames pré-operatórios, cirurgia, internação e medicamentos. O valor também levou em consideração R$ 40 que já haviam sido pagos voluntariamente pelo tutor para ajudar nas despesas de transporte.

No caso dos danos morais, o juiz considerou as circunstâncias vivenciadas pela tutora, que é idosa e mantinha o animal havia mais de uma década. A decisão levou em conta o impacto de presenciar o ataque, o sangramento e a necessidade de uma cirurgia de emergência. “A experiência traumática de presenciar o animal agredido com ferimentos gravíssimos, sangramento intenso e submissão à intervenção cirúrgica de urgência para amputação de parte da orelha atinge a integridade anímica da tutora de forma profunda.”

O pedido adicional de R$ 5 mil por dano estético, porém, foi negado. Conforme a decisão, esse tipo de indenização está relacionado à violação da integridade física da própria pessoa e não pode ser aplicado à alteração estética sofrida pelo animal. Com isso, a condenação ficou limitada aos R$ 3 mil de danos materiais e R$ 2 mil de danos morais.

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