ECONOMIA

Pix atinge novo recorde de transações diárias, com 224,2 milhões na sexta-feira

Antes, o volume mais alto havia sido contabilizado no dia 7 de junho

O Banco Central informou nesta segunda-feira, 8, que registrou 224,2 milhões de transações com Pix na última sexta-feira, 5, o novo recorde diário. Antes, o volume mais alto havia sido contabilizado no dia 7 de junho, com 206,8 milhões de transações.