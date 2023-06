Pix automático ficará disponível a partir de 2024

O Banco Central (BC) anunciou nesta quarta-feira (21) a função do Pix automático, que entrará em operação a partir de abril de 2024. A modalidade permitirá pagamentos programados recorrentes, caso tenha autorização do usuário.



As regras serão publicadas em setembro deste ano e o desenvolvimento do sistema será feito entre outubro de 2023 e fevereiro de 2024.



Testes para a implantação estão previstos para março de 2024, de acordo com calendário do Banco Central.