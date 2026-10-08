BASTIDORES

PL mantém plano para pedir impeachment de Moraes mesmo após decisões favoráveis a bolsonaristas

Segundo a CNN Brasil, partido rejeita acordo e defende que o próprio Supremo investigue o ministro

Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 08:52

Alexandre de Moraes Crédito: Gustavo Moreno/STF

As decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) favoráveis a nomes ligados ao bolsonarismo não alteraram os planos do PL de avançar com o impeachment de Alexandre de Moraes. Segundo a CNN Brasil, o partido rejeita um acordo e mantém a ofensiva contra o ministro após o primeiro turno da eleição presidencial.

Nos bastidores, porém, a cúpula da legenda defende outra saída como preferencial: que o próprio Supremo investigue a relação de Moraes com o banqueiro Daniel Vorcaro e determine o afastamento do magistrado enquanto durar a apuração, informou a emissora.

A possibilidade de um pedido de impeachment contra Flávio Dino também está em discussão no grupo. Nesse caso, a iniciativa dependeria da postura do ministro diante de uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro na disputa pela Presidência.

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Esse posicionamento ocorre após uma série de medidas que a CNN Brasil interpretou, em sua análise de bastidor, como sinais ao bolsonarismo nas primeiras 48 horas depois do resultado das urnas. Entre elas estão o encerramento de duas investigações, a progressão de regime de uma condenada pelo 8 de janeiro e o encaminhamento de um pedido de visita a Jair Bolsonaro.

Na terça-feira, Gilmar Mendes arquivou a investigação sobre uma acusação de estupro contra Alfredo Gaspar, candidato a vice na chapa de Flávio. A acusação havia sido apresentada pelo deputado Lindbergh Farias. Conforme a CNN Brasil, a defesa de Gaspar já havia pedido, no início da campanha, que o ministro e a Procuradoria-Geral da República avançassem na análise do caso, mas não havia previsão para o arquivamento.

Também na terça-feira, tornou-se público o encerramento da apuração que envolvia o senador Marcos do Val, os blogueiros Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio e o influenciador Ednardo Raposo. A PGR avaliou que os elementos reunidos não permitiam apresentar uma denúncia, e esse entendimento foi acolhido na decisão.

A Polícia Federal havia indiciado os quatro por suspeita de obstrução de investigação de organização criminosa e incitação ao crime. O foco eram ataques e exposição de agentes públicos que atuavam em investigações conduzidas no STF, sobretudo o delegado da PF Fábio Shor.

Em outra decisão, Moraes autorizou a passagem de Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como Débora do Batom, para o regime semiaberto. O ministro registrou que ela havia cumprido “todos os requisitos legais exigidos para a progressão ao regime semiaberto”, considerando o trabalho e as atividades de leitura realizados durante a prisão.

Débora foi condenada a 14 anos por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023. Ela se tornou um dos nomes mais conhecidos do episódio após escrever com batom na escultura “A Justiça”, instalada em frente ao Supremo. Para os bolsonaristas, a pena foi desproporcional à sua participação.

Já o pedido de Flávio para visitar o pai, em prisão domiciliar, ainda depende de decisão. Moraes havia negado uma solicitação no começo da campanha, mas encaminhou o novo requerimento, apresentado na segunda-feira, ao procurador-geral da República, Paulo Gonet.