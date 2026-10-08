PL mantém plano para pedir impeachment de Moraes mesmo após decisões favoráveis a bolsonaristas

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Carol Neves
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 08:52
As decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) favoráveis a nomes ligados ao bolsonarismo não alteraram os planos do PL de avançar com o impeachment de Alexandre de Moraes. Segundo a CNN Brasil, o partido rejeita um acordo e mantém a ofensiva contra o ministro após o primeiro turno da eleição presidencial.
Nos bastidores, porém, a cúpula da legenda defende outra saída como preferencial: que o próprio Supremo investigue a relação de Moraes com o banqueiro Daniel Vorcaro e determine o afastamento do magistrado enquanto durar a apuração, informou a emissora.
A possibilidade de um pedido de impeachment contra Flávio Dino também está em discussão no grupo. Nesse caso, a iniciativa dependeria da postura do ministro diante de uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro na disputa pela Presidência.
Ordem que os ministros do STF vão se aposentar
Esse posicionamento ocorre após uma série de medidas que a CNN Brasil interpretou, em sua análise de bastidor, como sinais ao bolsonarismo nas primeiras 48 horas depois do resultado das urnas. Entre elas estão o encerramento de duas investigações, a progressão de regime de uma condenada pelo 8 de janeiro e o encaminhamento de um pedido de visita a Jair Bolsonaro.
Na terça-feira, Gilmar Mendes arquivou a investigação sobre uma acusação de estupro contra Alfredo Gaspar, candidato a vice na chapa de Flávio. A acusação havia sido apresentada pelo deputado Lindbergh Farias. Conforme a CNN Brasil, a defesa de Gaspar já havia pedido, no início da campanha, que o ministro e a Procuradoria-Geral da República avançassem na análise do caso, mas não havia previsão para o arquivamento.
Também na terça-feira, tornou-se público o encerramento da apuração que envolvia o senador Marcos do Val, os blogueiros Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio e o influenciador Ednardo Raposo. A PGR avaliou que os elementos reunidos não permitiam apresentar uma denúncia, e esse entendimento foi acolhido na decisão.
A Polícia Federal havia indiciado os quatro por suspeita de obstrução de investigação de organização criminosa e incitação ao crime. O foco eram ataques e exposição de agentes públicos que atuavam em investigações conduzidas no STF, sobretudo o delegado da PF Fábio Shor.
Em outra decisão, Moraes autorizou a passagem de Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como Débora do Batom, para o regime semiaberto. O ministro registrou que ela havia cumprido “todos os requisitos legais exigidos para a progressão ao regime semiaberto”, considerando o trabalho e as atividades de leitura realizados durante a prisão.
Débora foi condenada a 14 anos por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023. Ela se tornou um dos nomes mais conhecidos do episódio após escrever com batom na escultura “A Justiça”, instalada em frente ao Supremo. Para os bolsonaristas, a pena foi desproporcional à sua participação.
Já o pedido de Flávio para visitar o pai, em prisão domiciliar, ainda depende de decisão. Moraes havia negado uma solicitação no começo da campanha, mas encaminhou o novo requerimento, apresentado na segunda-feira, ao procurador-geral da República, Paulo Gonet.
Segundo a CNN Brasil, há sinalização de que o ministro deverá permitir a visita. Até essa etapa, contudo, o que houve foi o envio do pedido para manifestação da PGR.