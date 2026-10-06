TENSÃO COM STF

PL rejeita acordão e mira impeachment dos ministros Moraes e Dino pelo Senado em 2027

Segundo CNN Brasil, partido pretende avançar contra Moraes e pode incluir Dino dependendo de sua atuação

Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 08:20

Flávio Dino e Alexandre de Moraes Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O PL pretende levar adiante um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes em 2027 e descarta negociar um acordo para poupar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o jornalista Caio Junqueira, da CNN Brasil, a legenda calcula ter 49 votos favoráveis à medida no Senado, cinco a menos que os 54 necessários.

Flávio Dino também pode ser alvo do partido. Nesse caso, a iniciativa dependeria da atuação do ministro diante de uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro na disputa pela Presidência.

A posição do PL contraria a interpretação feita pelo entorno do candidato sobre movimentações registradas nesta segunda-feira. De acordo com Junqueira, aliados de Flávio entenderam que integrantes do STF identificados pelo grupo como próximos ao governo sinalizaram disposição para uma negociação política.

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Na avaliação desses aliados, um possível acordo envolveria a revisão da prisão de Jair Bolsonaro e a aceitação, pelo Supremo, de uma anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Em contrapartida, ministros da Corte seriam poupados de processos de impeachment.

Entre os movimentos interpretados como acenos está o novo pedido de revisão criminal apresentado pela defesa do ex-presidente. Relator do caso, Kassio Nunes Marques sinalizou que pretende pautar o processo depois do segundo turno.

O apoio de Michel Temer a Flávio Bolsonaro, anunciado antes das manifestações dos demais partidos e candidatos derrotados, também foi visto como uma tentativa de aproximação. Responsável pela indicação de Moraes ao STF em 2017, Temer é apontado como uma ponte política entre o ministro e a família Bolsonaro.

Apesar disso, o PL rejeita diálogo com Moraes. Segundo Junqueira, há no partido uma preferência por uma iniciativa do próprio Supremo: a abertura de uma investigação sobre a relação do ministro com Daniel Vorcaro, acompanhada de seu afastamento enquanto a apuração estiver em andamento.

A legenda, porém, trabalha com a expectativa de que Moraes mantenha sua postura combativa. Nesse cenário, pretende avançar com o impeachment no Senado no próximo ano.