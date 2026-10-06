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PL rejeita acordão e mira impeachment dos ministros Moraes e Dino pelo Senado em 2027

Segundo CNN Brasil, partido pretende avançar contra Moraes e pode incluir Dino dependendo de sua atuação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 08:20

Flávio Dino e Alexandre de Moraes
Flávio Dino e Alexandre de Moraes Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O PL pretende levar adiante um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes em 2027 e descarta negociar um acordo para poupar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o jornalista Caio Junqueira, da CNN Brasil, a legenda calcula ter 49 votos favoráveis à medida no Senado, cinco a menos que os 54 necessários.

Flávio Dino também pode ser alvo do partido. Nesse caso, a iniciativa dependeria da atuação do ministro diante de uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro na disputa pela Presidência.

A posição do PL contraria a interpretação feita pelo entorno do candidato sobre movimentações registradas nesta segunda-feira. De acordo com Junqueira, aliados de Flávio entenderam que integrantes do STF identificados pelo grupo como próximos ao governo sinalizaram disposição para uma negociação política.

Ordem que os ministros do STF vão se aposentar

Luiz Fux (2028) por Gustavo Moreno/STF
Cármen Lúcia (2029) por ROSINEI COUTINHO/STF
Gilmar Mendes (2030) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Edson Fachin (2033) por Agência Brasil
Dias Toffoli (2042) por ASCOM/STF
Flávio Dino (2043) por Rosinei Coutinho/STF
Alexandre de Moraes (2043) por Rosinei Coutinho/STF
Kassio Nunes Marques (2047) por Felipe Sampaio/SCO/STF
André Mendonça (2047) por Carlos Moura/SCO/STF
Cristiano Zanin (2050) por Antonio Augusto
1 de 10
Luiz Fux (2028) por Gustavo Moreno/STF

Na avaliação desses aliados, um possível acordo envolveria a revisão da prisão de Jair Bolsonaro e a aceitação, pelo Supremo, de uma anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Em contrapartida, ministros da Corte seriam poupados de processos de impeachment.

Entre os movimentos interpretados como acenos está o novo pedido de revisão criminal apresentado pela defesa do ex-presidente. Relator do caso, Kassio Nunes Marques sinalizou que pretende pautar o processo depois do segundo turno.

O apoio de Michel Temer a Flávio Bolsonaro, anunciado antes das manifestações dos demais partidos e candidatos derrotados, também foi visto como uma tentativa de aproximação. Responsável pela indicação de Moraes ao STF em 2017, Temer é apontado como uma ponte política entre o ministro e a família Bolsonaro.

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Apesar disso, o PL rejeita diálogo com Moraes. Segundo Junqueira, há no partido uma preferência por uma iniciativa do próprio Supremo: a abertura de uma investigação sobre a relação do ministro com Daniel Vorcaro, acompanhada de seu afastamento enquanto a apuração estiver em andamento.

A legenda, porém, trabalha com a expectativa de que Moraes mantenha sua postura combativa. Nesse cenário, pretende avançar com o impeachment no Senado no próximo ano.

Em relação a Dino, aliados de Flávio condicionam uma ofensiva à condução de investigações pelo ministro. O grupo cita a possibilidade de ele avançar na apuração sobre interferência estrangeira nas eleições para questionar o resultado de uma eventual vitória do candidato do PL, ou de manter investigações sigilosas sobre possíveis irregularidades no uso de emendas parlamentares.

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