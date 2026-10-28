DIREITOS DO CONSUMIDOR

Plano de saúde que cancelou contrato irregularmente e deixou idosa oito meses sem assistência médica terá que pagar indenização

STJ restabeleceu indenização de R$ 5 mil e entendeu que a exclusão indevida de beneficiária idosa pode gerar dano moral mesmo sem prova de negativa de atendimento

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17:56

Plano de saúde que cancelou contrato irregularmente e deixou idosa oito meses sem assistência médica terá que pagar indenização Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma operadora de plano de saúde terá que pagar R$ 5 mil por danos morais a uma beneficiária idosa após cancelar o contrato de forma irregular. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) restabeleceu a condenação ao entender que a exclusão indevida de uma pessoa idosa, considerada hipervulnerável, é suficiente para caracterizar dano moral, mesmo sem comprovação de prejuízo concreto à saúde ou de recusa de atendimento.

A decisão reformou um acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que havia afastado a indenização por considerar que não ficou demonstrada uma situação grave ou vexatória decorrente do cancelamento. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, afirmou que a exclusão irregular ultrapassa o mero aborrecimento. “A exclusão indevida da beneficiária idosa pela operadora do plano de saúde caracteriza-se como elemento que, por si só, permite constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor, apto, portanto, a caracterizar o dano moral”, declarou.

Idosos devem realizar o pedido online nas prefeituras para garantir a isenção tributária do IPTU 1 de 17

Idosa ficou oito meses sem cobertura

A indenização havia sido fixada em primeira instância, mas o TJMG reformou a sentença. Embora tenha reconhecido o caráter abusivo da exclusão, o tribunal mineiro entendeu que seria necessário comprovar consequências concretas, como a negativa de atendimento ou o agravamento do estado de saúde.

O tribunal também destacou que a beneficiária não havia demonstrado a necessidade de utilizar a cobertura médica durante o período em que ficou sem o plano. No recurso ao STJ, a idosa alegou que o contrato foi cancelado indevidamente e sem notificação prévia. Ela defendeu que a conduta da operadora configurava prática abusiva e que o dano moral deveria ser reconhecido independentemente da comprovação de prejuízo específico.

STJ destacou a vulnerabilidade da pessoa idosa

Ao analisar o caso, Nancy Andrighi lembrou que o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.365 estabelece que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido. Em regra, é necessário demonstrar que a situação ultrapassou o mero aborrecimento.

A ministra ressaltou, porém, que o caso analisado tinha uma particularidade: a beneficiária era idosa e permaneceu aproximadamente oito meses sem assistência médica contratada. Segundo a relatora, pessoas idosas estão em condição de hipervulnerabilidade porque podem depender mais dos serviços de saúde, em razão do maior risco de adoecimento ou de agravamento de condições clínicas.