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Planos de saúde passam a cobrir DIU hormonal para endometriose

Regra da ANS começa a valer nesta quinta-feira (1º) e inclui o dispositivo e o procedimento de colocação; cobertura depende de critérios específicos

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 20:11

Cólicas menstruais intensas e incapacitantes podem ser sinais de endometriose (Imagem: Anastasiia Usenko | Shutterstock)
Endometriose  Crédito: Imagem: Anastasiia Usenko | Shutterstock

Mulheres com endometriose passam a contar, a partir desta quinta-feira (1º), com a cobertura obrigatória do DIU ou sistema intrauterino (SIU) hormonal pelos planos de saúde, nos casos previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A mudança inclui tanto o dispositivo quanto os procedimentos necessários para sua colocação.

A medida foi aprovada pela ANS em 18 de setembro e altera o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que reúne as coberturas obrigatórias para os beneficiários de planos de saúde.

A cobertura, porém, não vale automaticamente para toda mulher diagnosticada com endometriose. Segundo a agência, o DIU/SIU hormonal deverá ser coberto para pacientes com a doença que tenham contraindicação ou não adesão aos contraceptivos orais combinados, conforme os critérios da Diretriz de Utilização (DUT) 175.

O que é a endometriose?

Dor intensa durante a menstruação não é normal por Shutterstock
A endometriose é uma doença crônica que pode causar dores incapacitantes e comprometer a qualidade de vida por Shutterstock
A endometriose ocorre quando células semelhantes às que revestem o útero (endométrio) crescem em outras partes do corpo, principalmente na região pélvica. por Shutterstock
Essas células respondem às variações hormonais do ciclo menstrual, podendo causar inflamação, dor e a formação de tecido cicatricial (aderências) por Shutterstock
Estudos indicam que a identificação da doença e o início do tratamento adequado podem levar em média de 6 a 7 anos por Shutterstock
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Dor intensa durante a menstruação não é normal por Shutterstock

A regra também prevê cobertura quando houver indicação de uso do dispositivo prevista em bula registrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O que muda para quem tem endometriose

Na prática, a partir de 1º de outubro, o plano de saúde deverá fornecer o DIU/SIU hormonal e realizar o procedimento de implantação quando a paciente se enquadrar nos critérios estabelecidos pela ANS.

A endometriose é uma doença ginecológica crônica caracterizada pelo crescimento de tecido semelhante ao revestimento interno do útero fora da cavidade uterina. Entre os sintomas estão dor pélvica crônica e cólicas menstruais intensas.

O tratamento pode envolver medicamentos, cirurgia ou uma combinação das duas abordagens. A escolha depende de fatores como sintomas, extensão da doença, idade, efeitos adversos dos medicamentos e desejo de gravidez. Entre as opções de tratamento hormonal está o DIU hormonal.

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Tags:

Mulheres Endometriose Plano de Saúde

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