SAÚDE

Planos de saúde passam a cobrir DIU hormonal para endometriose

Regra da ANS começa a valer nesta quinta-feira (1º) e inclui o dispositivo e o procedimento de colocação; cobertura depende de critérios específicos

Mariana Rios

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 20:11

Endometriose Crédito: Imagem: Anastasiia Usenko | Shutterstock

Mulheres com endometriose passam a contar, a partir desta quinta-feira (1º), com a cobertura obrigatória do DIU ou sistema intrauterino (SIU) hormonal pelos planos de saúde, nos casos previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A mudança inclui tanto o dispositivo quanto os procedimentos necessários para sua colocação.

A medida foi aprovada pela ANS em 18 de setembro e altera o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que reúne as coberturas obrigatórias para os beneficiários de planos de saúde.

A cobertura, porém, não vale automaticamente para toda mulher diagnosticada com endometriose. Segundo a agência, o DIU/SIU hormonal deverá ser coberto para pacientes com a doença que tenham contraindicação ou não adesão aos contraceptivos orais combinados, conforme os critérios da Diretriz de Utilização (DUT) 175.

O que é a endometriose? 1 de 5

A regra também prevê cobertura quando houver indicação de uso do dispositivo prevista em bula registrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O que muda para quem tem endometriose

Na prática, a partir de 1º de outubro, o plano de saúde deverá fornecer o DIU/SIU hormonal e realizar o procedimento de implantação quando a paciente se enquadrar nos critérios estabelecidos pela ANS.

A endometriose é uma doença ginecológica crônica caracterizada pelo crescimento de tecido semelhante ao revestimento interno do útero fora da cavidade uterina. Entre os sintomas estão dor pélvica crônica e cólicas menstruais intensas.