Planos de saúde passam a cobrir DIU hormonal para endometriose

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Mariana Rios
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 20:11
Mulheres com endometriose passam a contar, a partir desta quinta-feira (1º), com a cobertura obrigatória do DIU ou sistema intrauterino (SIU) hormonal pelos planos de saúde, nos casos previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A mudança inclui tanto o dispositivo quanto os procedimentos necessários para sua colocação.
A medida foi aprovada pela ANS em 18 de setembro e altera o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que reúne as coberturas obrigatórias para os beneficiários de planos de saúde.
A cobertura, porém, não vale automaticamente para toda mulher diagnosticada com endometriose. Segundo a agência, o DIU/SIU hormonal deverá ser coberto para pacientes com a doença que tenham contraindicação ou não adesão aos contraceptivos orais combinados, conforme os critérios da Diretriz de Utilização (DUT) 175.
O que é a endometriose?
A regra também prevê cobertura quando houver indicação de uso do dispositivo prevista em bula registrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Na prática, a partir de 1º de outubro, o plano de saúde deverá fornecer o DIU/SIU hormonal e realizar o procedimento de implantação quando a paciente se enquadrar nos critérios estabelecidos pela ANS.
A endometriose é uma doença ginecológica crônica caracterizada pelo crescimento de tecido semelhante ao revestimento interno do útero fora da cavidade uterina. Entre os sintomas estão dor pélvica crônica e cólicas menstruais intensas.
O tratamento pode envolver medicamentos, cirurgia ou uma combinação das duas abordagens. A escolha depende de fatores como sintomas, extensão da doença, idade, efeitos adversos dos medicamentos e desejo de gravidez. Entre as opções de tratamento hormonal está o DIU hormonal.