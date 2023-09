PM atropela jovens para dispersar briga na Parada da Diversidade

Ação dos policiais militares tinha o intuito de parar uma briga . Crédito: Reprodução

Uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) atropelou um grupo de jovens que estava brigando nos arredores da Parada da Diversidade, que aconteceu nesse domingo (17), em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O momento foi flagrado em vídeo.



Após bater em cerca de seis homens, os policiais desceram do carro e tentaram detê-los, mas eles fugiram.



Outras confusões também foram registradas no evento. Há imagens de vândalos trocando socos e arremessando pedras entre si, além de tumultos na Avenida Conselheiro Aguiar.

Por nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) do Estado informou que o 19º Batalhão da Polícia Militar instaurou "um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias em que os fatos ocorreram".

Ainda, que "todos os envolvidos na ação de desordem evadiram-se do local, não sendo possível concluir a abordagem com a condução dos arruaceiros à Delegacia".

O que diz a Polícia Militar

"Neste domingo (17), policiais militares do 19º BPM, de serviço no entorno da Parada da Diversidade, enquanto realizavam rondas na Av. Conselheiro Aguiar, nas proximidades do cruzamento com a Av. Bruno Veloso, por volta das 17h35, depararam-se com brigas entre um grupo de pessoas.

O efetivo informou que no momento em que se aproximava para abordar os indivíduos, houve uma colisão com os suspeitos, os quais correram, em diversos sentidos da via. Todos os envolvidos na ação de desordem evadiram-se do local, não sendo possível concluir a abordagem com a condução dos arruaceiros à Delegacia.