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PMs confundem equipe do Bope com bandidos, matam subtenente e deixam cinco policiais feridos

Vtima tinha 26 anos de serviço e era irmão de sargento morto em operação na Penha em 2025

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 08:03

Gláucio Marcelo da Silva, 54 anos, tinha 26 anos de experiência na Polícia Militar.
Gláucio Marcelo da Silva, 54 anos, tinha 26 anos de experiência na Polícia Militar. Crédito: Reprodução

Uma abordagem a um veículo terminou com um subtenente do Bope morto e outros cinco policiais militares feridos no domingo (11), em Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM confundiram a atuação da equipe com uma ação criminosa e atiraram contra os colegas.

Gláucio Marcelo Fonseca da Silva, de 54 anos, chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu. Com 26 anos de serviço na corporação, a maior parte dedicada ao Bope, ele deixa três filhos.

PMs confundem equipe do Bope com bandidos e matam subtenente

Gláucio Marcelo Fonseca da Silva, de 54 anos, morreu após ser atingido por disparos de outros policiais em Jacarepaguá, no Rio por Reprodução
O subtenente tinha 26 anos de serviço na Polícia Militar, a maior parte deles dedicada ao Bope por Reprodução
Além do subtenente, outros cinco policiais ficaram feridos e foram socorridos ao Hospital Municipal Lourenço Jorge por Reprodução
Gláucio era irmão do sargento Heber Carvalho, morto durante a megaoperação no Complexo da Penha, em outubro de 2025 por Reprodução
Segundo a PM, agentes do 18º BPM confundiram uma abordagem da equipe do Bope com uma ação criminosa por Reprodução
A Delegacia de Homicídios da Capital e a Corregedoria Interna da PM investigam as circunstâncias da ocorrência por Reprodução
Gláucio deixa três filhos e recebeu homenagens de familiares e amigos nas redes sociais por Reprodução
PM divulgou nota lamentando episódio por Reprodução
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Gláucio Marcelo Fonseca da Silva, de 54 anos, morreu após ser atingido por disparos de outros policiais em Jacarepaguá, no Rio por Reprodução

A ocorrência aconteceu na Rua Guilherme Moreira, na Freguesia. Em nota, a PM atribuiu a confusão às condições de visibilidade. "Devido à baixa luminosidade no local, os policiais teriam confundido a abordagem com uma ação criminosa e efetuado disparos contra a equipe", informou.

Além de Gláucio, quatro integrantes do Bope e um policial do 18º BPM ficaram feridos. Todos foram levados ao mesmo hospital. Uma campanha nas redes sociais pede doações de sangue para o sargento Leonardo Malaquias, um dos atingidos. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos demais.

A Delegacia de Homicídios da Capital e a Corregedoria Interna da PM investigam as circunstâncias dos disparos. O governo estadual afirmou que dará a assistência necessária aos policiais e às famílias.

A morte de Gláucio ocorreu cerca de um ano após a do irmão, o sargento Heber Carvalho, durante a megaoperação no Complexo da Penha, em outubro de 2025. A viúva de Heber, Jéssica Alves, lamentou a nova perda na família. "Perdi meu esposo em outubro de 2025 e hoje, no mesmo mês, no aniversário da minha filha, recebo a notícia de que perdi o meu cunhado. A nossa família não suporta mais tanta dor", escreveu.

A filha do subtenente, Laryssa Viana, também publicou uma homenagem. "Meu pai foi meu melhor amigo, meu conselheiro, meu maior amor, meu pastor, meu exemplo, meu intercessor, meu Porto Seguro", afirmou.

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