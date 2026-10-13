PMs confundem equipe do Bope com bandidos, matam subtenente e deixam cinco policiais feridos

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Carol Neves
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 08:03
Uma abordagem a um veículo terminou com um subtenente do Bope morto e outros cinco policiais militares feridos no domingo (11), em Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM confundiram a atuação da equipe com uma ação criminosa e atiraram contra os colegas.
Gláucio Marcelo Fonseca da Silva, de 54 anos, chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu. Com 26 anos de serviço na corporação, a maior parte dedicada ao Bope, ele deixa três filhos.
PMs confundem equipe do Bope com bandidos e matam subtenente
A ocorrência aconteceu na Rua Guilherme Moreira, na Freguesia. Em nota, a PM atribuiu a confusão às condições de visibilidade. "Devido à baixa luminosidade no local, os policiais teriam confundido a abordagem com uma ação criminosa e efetuado disparos contra a equipe", informou.
Além de Gláucio, quatro integrantes do Bope e um policial do 18º BPM ficaram feridos. Todos foram levados ao mesmo hospital. Uma campanha nas redes sociais pede doações de sangue para o sargento Leonardo Malaquias, um dos atingidos. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos demais.
A Delegacia de Homicídios da Capital e a Corregedoria Interna da PM investigam as circunstâncias dos disparos. O governo estadual afirmou que dará a assistência necessária aos policiais e às famílias.
A morte de Gláucio ocorreu cerca de um ano após a do irmão, o sargento Heber Carvalho, durante a megaoperação no Complexo da Penha, em outubro de 2025. A viúva de Heber, Jéssica Alves, lamentou a nova perda na família. "Perdi meu esposo em outubro de 2025 e hoje, no mesmo mês, no aniversário da minha filha, recebo a notícia de que perdi o meu cunhado. A nossa família não suporta mais tanta dor", escreveu.
A filha do subtenente, Laryssa Viana, também publicou uma homenagem. "Meu pai foi meu melhor amigo, meu conselheiro, meu maior amor, meu pastor, meu exemplo, meu intercessor, meu Porto Seguro", afirmou.