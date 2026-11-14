VIOLÊNCIA

PM da reserva e esposa são mortos a tiros pelo ex-genro em bar; vítimas foram atingidas por mais de 15 disparos

Crime ocorreu em Maracaju (MS) e foi registrado por câmeras de segurança

Thais Borges

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 21:23

PM da reserva e esposa são mortos a tiros pelo ex-genro em bar; vítimas foram atingidas por mais de 15 disparos Crédito: Reprodução

O policial militar da reserva Arinaldo Serafim Santana, 55 anos, e a esposa, Rosangela Nicoletti, 54, foram mortos pelo ex-genro, na noite da última quinta-feira (12), em um bar em Maracaju (MS). De acordo com a polícia, o ex-genro foi identificado como Vantuir Chaves, 40.

Imagens das câmeras de segurança do bar mostraram que o casal estava sentado à mesa quando foi surpreendido por Vantuir, que fez os disparos contra os dois. No vídeo, o atirador é registrado tanto fazendo os disparos quanto recarregando a arma. Arinaldo e Rosangela morreram no local. As informações iniciais são que teriam sido atingidos por mais de 15 tiros.

Segundo as informações da investigação, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a filha do casal. Ele tinha histórico de violência doméstica contra a mulher. Após o crime, Vantuir fugiu, mas foi localizado perto de um hotel na manhã deste sábado. Ele morreu em confronto com policiais do Batalhão de Choque.

Arinaldo e Rosangela costumavam demonstrar o carinho pela família e compartilhar momentos ao lado dos filhos e netos. O casal era ativo nas plataformas digitais, onde publicava fotografias juntos, mostrava encontros familiares e interagia com as postagens dos filhos.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) divulgou uma nota de pesar pela morte de Arinaldo e da esposa, além de manifestar solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.