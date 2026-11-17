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Carol Neves
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 09:23
O subtenente da Polícia Militar do Rio de Janeiro Leandro Assumpção Valentim, de 54 anos, morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto na noite de sexta-feira (13), na Comunidade do Amorim, em Benfica, na capital fluminense. A tragédia foi seguida pela morte da irmã do policial, Nair Cristina Rodrigues, que sofreu um infarto fulminante pouco depois de receber a notícia e reconhecer o corpo do irmão.
Valentim estava de folga e havia ido à comunidade para visitar amigos. Ele já tinha morado na região em anos anteriores. Segundo informações da corporação, homens armados que estavam em um carro branco abordaram o subtenente com a intenção de roubá-lo. Durante a ação, os criminosos dispararam contra o militar e fugiram em seguida.
PM foi morto em assalto e irmã morreu após reconhecer
A vítima foi socorrida e encaminhada às pressas para o Hospital Geral de Bonsucesso. Apesar do atendimento médico, não resistiu à gravidade dos ferimentos provocados pelos tiros.
Irmã morreu após saber da morte do policial
Nair Cristina Rodrigues passou mal logo após receber a notícia da morte do irmão e ver o corpo dele. Ela sofreu um infarto fulminante e também morreu. Os dois foram velados e sepultados no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio.
As despedidas ocorreram em momentos diferentes, mas no mesmo endereço. Dezenas de policiais e outros agentes de segurança compareceram à cerimônia do subtenente, que recebeu homenagens dos colegas de corporação, aplausos e uma apresentação da banda da Polícia Militar.
Abalada com as duas perdas, a família preferiu não dar declarações durante as cerimônias. Valentim deixa esposa e três filhos.
PM tinha 29 anos de serviço na corporação
O subtenente acumulava 29 anos de atuação na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ele era lotado no 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM), unidade sediada no bairro da Tijuca, na Zona Norte da capital.