LUTO

PM é morto a tiros durante assalto e irmã sofre infarto fulminante após reconhecer corpo

Os corpos dos dois irmãos foram sepultados no mesmo cemitério do Rio

Carol Neves

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 09:23

Leandro era lotado no 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM) Crédito: Reprodução

O subtenente da Polícia Militar do Rio de Janeiro Leandro Assumpção Valentim, de 54 anos, morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto na noite de sexta-feira (13), na Comunidade do Amorim, em Benfica, na capital fluminense. A tragédia foi seguida pela morte da irmã do policial, Nair Cristina Rodrigues, que sofreu um infarto fulminante pouco depois de receber a notícia e reconhecer o corpo do irmão.

Valentim estava de folga e havia ido à comunidade para visitar amigos. Ele já tinha morado na região em anos anteriores. Segundo informações da corporação, homens armados que estavam em um carro branco abordaram o subtenente com a intenção de roubá-lo. Durante a ação, os criminosos dispararam contra o militar e fugiram em seguida.

PM foi morto em assalto e irmã morreu após reconhecer 1 de 5

A vítima foi socorrida e encaminhada às pressas para o Hospital Geral de Bonsucesso. Apesar do atendimento médico, não resistiu à gravidade dos ferimentos provocados pelos tiros.

Irmã morreu após saber da morte do policial

Nair Cristina Rodrigues passou mal logo após receber a notícia da morte do irmão e ver o corpo dele. Ela sofreu um infarto fulminante e também morreu. Os dois foram velados e sepultados no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio.

As despedidas ocorreram em momentos diferentes, mas no mesmo endereço. Dezenas de policiais e outros agentes de segurança compareceram à cerimônia do subtenente, que recebeu homenagens dos colegas de corporação, aplausos e uma apresentação da banda da Polícia Militar.

Abalada com as duas perdas, a família preferiu não dar declarações durante as cerimônias. Valentim deixa esposa e três filhos.

PM tinha 29 anos de serviço na corporação