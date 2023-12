PM é preso após ser flagrado se masturbando em pedágio no RJ

Um cabo da Polícia Militar foi detido na manhã deste domingo (3) após supostamente passar por dois pedágios se masturbando e exibindo a genitália para os funcionários. O militar chegou a ser filmado pelas câmeras de segurança de uma das rodovias do Rio de Janeiro.



Segundo o jornal Extra, após flagrarem o ato obsceno, os funcionários do pedágio de Casimiro de Abreu alertaram para os policiais e funcionários do próximo posto de pedágio. Após chegarem na Manilha, o homem seguia se tocando e foi detido.